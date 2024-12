$!Lifes para aumentar la productividad en el trabajo y los estudios

Organización del tiempo: la base de la productividad

● Métodos de planificación en papel (Agendas, Bullet Journals). No necesariamente tienes que hacer uso de medios digiales. Hay personas a las que les resulta más efectivo o cómodo utilizar los métodos tradicionales y analógicos.

Establecer prioridades

Es otro aspecto esencial. No se refiere únicamente a priorizar el trabajo o estudio por sobre otras actividades de la vida cotidiana. También es fundamental diferenciar entre las tareas urgentes y las importantes. Generalmente, se tienden a priorizar las urgentes y es lógico. Debido a que tienen un plazo de entrega inmediato, tienden a generar estímulos para realizarlas cuanto antes.

Sin embargo, no puedes olvidarte de las otras. Lo más común es procrastinar con las importantes. Ten en cuenta que eso aumenta el riesgo de no entregarlas o que se conviertan en urgentes en el futuro. Nuestro consejo es que no te centres únicamente en las urgentes y dediques el tiempo preciso a todos tus pendientes.