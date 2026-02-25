Los 10 descubrimientos arqueológicos recientes que cambiaron lo que sabíamos de Egipto

Durante las últimas décadas, Egipto ha seguido sorprendiendo al mundo con hallazgos arqueológicos que reescriben libros de historia y revelan detalles desconocidos sobre una civilización que, pese a su antigüedad, continúa viva en cada excavación. Quienes sueñan con explorar estas maravillas también pueden vivirlas en primera persona a través de Cruceros por el Nilo , una forma privilegiada de recorrer los mismos paisajes donde arqueólogos trabajan incansablemente para desenterrar el pasado.

1. La necrópolis de Saqqara y sus secretos interminables

Saqqara es quizá la zona que más noticias arqueológicas ha generado recientemente. Entre los hallazgos más relevantes destacan momias intactas, talleres de embalsamamiento y pozos funerarios sellados desde hace más de 2.500 años. Cada descubrimiento ofrece nuevas perspectivas sobre prácticas funerarias, jerarquías sociales y la vida cotidiana durante el Periodo Tardío.

2. El “corredor oculto” de la Pirámide de Keops

En 2023 se reveló, gracias a tecnología de escaneo por muones, la existencia de un corredor secreto en la Gran Pirámide. Aunque su función aún es un misterio, los expertos creen que podría relacionarse con el diseño estructural o con cámaras aún ocultas.

3. El templo solar perdido de Abu Ghurab

Las excavaciones en Abu Ghurab revelaron restos de un templo solar del Reino Antiguo, construido por uno de los faraones de la Quinta Dinastía. Este hallazgo confirma que existieron más templos solares de los que se pensaba, lo cual reconfigura la comprensión del culto al Sol en esta época temprana.

4. Las momias doradas del oasis de Bahariya

Conocidas por su impresionante iconografía dorada, estas momias, descubiertas en gran número, revelan el sincretismo entre tradiciones faraónicas y grecorromanas. Los estudios han permitido reconstruir costumbres funerarias híbridas y comprender mejor la diversidad cultural del Egipto romano.

5. La ciudad perdida de Aten en Luxor

En 2021 se dio a conocer uno de los descubrimientos más mediáticos: una ciudad completa del período de Amenhotep III. Talleres, zonas residenciales y hornos perfectamente conservados proporcionan una imagen fascinante de la vida urbana en la antigua Tebas.

6. El taller de momificación de Saqqara

El hallazgo del taller de embalsamamiento permitió descubrir fórmulas químicas utilizadas para preservar cuerpos. Los análisis de los recipientes revelaron mezclas aromáticas y técnicas avanzadas, desmintiendo la idea de que el proceso era improvisado.

7. Los pozos funerarios de animales sagrados

Las excavaciones recientes mostraron que animales como gatos, halcones, chacales e incluso cocodrilos recibían rituales funerarios complejos. Este tipo de descubrimiento ayuda a entender el profundo simbolismo religioso en la vida egipcia.

8. La “Reina desconocida” descubierta en Guiza

En un conjunto de tumbas cerca de la pirámide de Teti se encontraron inscripciones que parecen referirse a una reina que antes no aparecía en ningún registro. Este descubrimiento obliga a reconsiderar la estructura dinástica del Reino Antiguo.

9. Las tumbas pintadas de Deir el-Bahari

Recientemente han aparecido tumbas ricamente decoradas pertenecientes a artesanos y escribas de la élite tebana. Sus escenas revelan aspectos cotidianos, rituales y actividades profesionales, ofreciendo una visión íntima de la vida en el Imperio Nuevo.

10. El “corredor funerario” de Tuna el-Gebel

En esta área del Medio Egipto se descubrió un corredor lleno de cámaras funerarias y estatuas. Los análisis sugieren un uso continuo durante varias dinastías, lo que indica que la región tuvo un papel religioso más importante de lo que se pensaba.

Egipto, un país que sigue revelando su historia