Los influencers de Instagram más populares en México

Con más de 130 millones de habitantes, México es el país hispanohablante más poblado del mundo, por lo que ejerce una gran influencia en todo lo relativo al idioma español (el segundo idioma más hablado del mundo por hablantes nativos), y especialmente a los contenidos que se publican en las redes sociales más populares de Internet.

Por ello, los blogueros e influencers de Instagram en México no solo son personas influyentes tremendamente populares en el país, sino que también son auténticas celebridades en todo el mundo que acumulan millones de seguidores, abarcando todo tipo de tendencias y nichos, desde cantantes, actores o empresarios, a modelos y creadores de contenido.

Kim Loaiza (37,8 millones de seguidores)

La youtuber, cantante y celebridad mexicana Kimberly Loaiza comenzó su carrera como influencer de redes sociales en YouTube, donde creó un canal de belleza en 2016 que rápidamente se hizo muy popular gracias a sus consejos sobre maquillaje y sus vídeos de belleza. En 2019 comenzó además su carrera como cantante, publicando su primer disco y colaborando posteriormente con otros conocidos artistas latinos.

Su enorme éxito en YouTube llevó a Kim a superar los 43 millones de seguidores en la plataforma, siendo reconocida en 2023 por el Libro Guinness de los Récords como la youtuber hispanohablante más grande de Latinoamérica. En paralelo a su canal de Youtube, Kim Loaiza tiene también una importante presencia en otras redes sociales como TikTok e Instagram.

Su canal de IG ha alcanzado ya los 37,8 millones de seguidores, y gran parte de su éxito radica en que utiliza esta red social para mostrar su lado más personal en lugar de su aspecto profesional, algo que sin duda agradecen sus millones de seguidores.

Luisito Comunica (33,6 millones de seguidores)

Originario de Puebla de Zaragoza, Luis Arturo Villar Sudek comenzó en redes sociales, al igual que muchos otros influencers mexicanos, abriendo un pequeño canal en YouTube como pasatiempo, donde compartía con sus seguidores tutoriales sobre música y cómo tocar el piano, una de sus grandes aficiones.

A medida que su canal fue creciendo y aumentando su popularidad con el nombre artístico de Luisito Comunica, comenzó también a expandir sus colaboraciones y a desarrollar su carrera como celebridad en diferentes ámbitos, trabajando como actor de doblaje, youtuber e influencer, abriendo además sus propios negocios como empresario, entre los que se incluyen varios restaurantes e incluso su propia compañía de telefonía móvil.

El éxito de Luisito Comunica en YouTube le ha llevado a alcanzar los 45 millones de suscriptores en su canal, pero su carrera como influencer en Instagram no se ha quedado atrás. Su perfil en esta plataforma supera ya los 33 millones de seguidores, y en sus publicaciones suele combinar historias y fotografías más personales con imágenes divertidas, vídeos de viajes o curiosidades sobre su carrera.

Juanpa Zurita (33,6 millones de seguidores)

Este joven de la ciudad de México comenzó su andadura como creador de contenido en Internet desde muy temprano. Cuando contaba con tan solo 17 años, abrió un canal en la plataforma Vine donde subía divertidos vídeos de comedia. Cuando Vine cerró en 2017, Juanpa Zurita había acumulado casi 2 millones de seguidores en la aplicación, así que decidió derivar su exitoso perfil a otras plataformas como YouTube e Instagram.

Durante estos años, Juanpa Zurita se ha convertido en una auténtica celebridad de Internet, trabajando como youtuber, influencer, actor y modelo. Como actor ha participado en diversas series de televisión, cortometrajes y películas; mientras que como modelo ha colaborado en campañas con conocidas marcas como Pull and Bear, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana o Calvin Klein.

Es en Instagram sin embargo donde Juanpa Zurita ha alcanzado mayor éxito y notoriedad, superando los 33 millones de seguidores gracias a sus historias más personales y donde también ha aprovechado además su estatus de celebridad de Internet para colaborar con diversas causas sociales y campañas humanitarias.

Domelipa (23,5 millones de seguidores)

Con tan solo 23 años, la tiktoker mexicana Domelipa (nacida en Monterrey en 2001) ha alcanzado ya la impresionante cifra de 76,8 millones de seguidores en esta conocida plataforma social para compartir vídeos cortos. Su nombre real es Dominik Elizabeth Reséndez Robledo, y para elegir el nombre artístico que le ha lanzado a la fama en redes sociales, la joven combinó su nombre de pila con el nombre de la cantante Dua Lipa.

Sus vídeos con bailes y sobre sincronización de labios fueron un rotundo éxito en TikTok desde el principio, de manera que ha aprovechado su fama para diversificar sus contenidos e iniciar su carrera como cantante . Su perfil en Instagram acumula ya 23,5 millones de seguidores, donde la joven suele publicar historias y fotografías más personales para que sus fans puedan conocer algo más sobre su vida privada.

Kenia Os (18 millones de seguidores)

Kenia Guadalupe Flores Osuna es una popular influencer y cantante mexicana, conocida en todo el mundo con el nombre artístico de Kenia Os.

La joven, nacida en Mazatlán en 1999, comenzó su carrera de artista en el año 2015 cuando abrió su primer canal de YouTube. En poco tiempo comenzó a recibir ofertas de discográficas y en 2024 ya había publicado su tercer álbum de estudio para el que realizó además una gira mundial de presentación.

Su carrera como cantante llevó a Kenia Os a convertirse también en una de las influencers mexicanas en redes sociales más importantes del mundo. Su perfil de Instagram, en el que la artista publica, entre otras cosas, fotografías y vídeos de sus giras para sus fans o sobre sus colaboraciones con otros medios, acumula ya 18 millones de seguidores.

J.D. Pantoja (23,2 millones de seguidores)

La popularidad y fama del mexicano Juan de Dios Pantoja, conocido en redes sociales como J.D. Pantoja, le vino por su faceta como cantante, con canciones y vídeos que han recibido millones de visitas; pero su éxito como influencer se debe en gran parte a la larga relación de pareja que mantuvo con la celebridad Kimberly Loaiza, con quien el cantante tiene además dos hijos.

Unas polémicas fotografías que se filtraron en 2023, llevaron a J.D. Pantoja a reconocer que había sido infiel a Kim Loaiza , provocando la ruptura de la pareja tras 10 años de relación, tanto a nivel sentimental como laboral (ambos han colaborado en numerosos proyectos musicales juntos). En cualquier caso, J.D. Pantoja ha seguido manteniendo una fructífera carrera como influencer en Instagram, superando ya los 23 millones de seguidores en esta red social.

Eugenio Derbez (19,8 millones de seguidores)

Este actor y comediante mexicano es hijo de la popular actriz Silvia Derbez, lo que le abrió desde muy joven las puertas del mundo del espectáculo. Su extensa filmografía abarca series de televisión, telenovelas, obras de teatro y multitud de películas, consiguiendo ganar también el reconocimiento del público como actor a través de los diversos premios que ha recibido por su trabajo.

Eugenio es además muy activo en las dos redes sociales principales en las que participa: Facebook e Instagram. En esta última cuenta ya con casi 20 millones de seguidores, y la mayoría de sus publicaciones suelen estar orientadas a sus fans, mostrando imágenes curiosas de su vida, de sus viajes o fotografías de su vida familiar.