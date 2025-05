(México) Jugadores en línea en riesgo: el SAT rastrea ganancias de casino no declaradas

El juego en línea en México es objeto de una creciente vigilancia. A medida que las apuestas digitales siguen creciendo, también lo hace la atención del fisco. Según una investigación realizada por Gamble Insiders en 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha comenzado a identificar activamente a los jugadores en línea que no declaran sus ganancias de apuestas.

Este movimiento refleja una creciente preocupación por las ganancias no reportadas y la pérdida de ingresos fiscales. Algunos casos recientes del SAT, como el de un jugador en Nuevo León multado tras ganar más de un millón de pesos sin declararlo, demuestran que las ganancias no declaradas del juego digital ya no pueden pasar desapercibidas.