“El éxito en los negocios no llega de la noche a la mañana, sino que es parte de un proceso largo, lleno de improvistos y dificultades”.

Hay 3 cosas en la vida que se van y no regresan: las palabras, el tiempo y las oportunidades

Primer paso: Un negocio se logra, siempre y cuando sepas cómo funciona.

El producto o servicio que tienes pensado ¿Sabes cómo hacerlo bien? ¿Sabes dónde están los clientes que estarían dispuestos a comprarlo? ¿Sabes cuánto cobrar? Si has escuchado la regla de oro de hablar en público: “No hables de lo que no sabes”, trasládalo a los negocios: “No hagas cosas que no sabes” Eso no quiere decir que no puedas abrir un negocio de algo que es completamente ajeno a ti en este momento; lo puedes hacer, pero antes tienes que aprender a hacerlo, y eso implica estudio y dedicación, de lo contrario te será muy riesgoso emprender. Empieza pequeño y sé un aprendiz del oficio “Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas”. Demóstenes.