Plan 2026, ¿más de lo mismo? Identifica 3 saboteadores mentales

El cambio de mentalidad es como el leg day: duele, pero es el camino para una base sólida. Reconocer esa necesidad será el primer paso con Renato; para que deje de ser el héroe y empiece a ser el estratega

La última mañana del año, cerré en el gimnasio con sufrido pero necesario leg day. Un pequeño pago anticipado a los excesos decembrinos cuya factura llega en enero. Ahí me encontré con Renato, dueño de una fábrica metalmecánica y cliente actual.

En la conversación me compartió su objetivo para 2026: que la operación dependa menos de él. Como ejemplo, me contó que un empleado le avisó de un problema eléctrico en una zona de la planta y, por la urgencia, él mismo fue a resolverlo para sentirse, una vez más, el héroe de la película.

La pregunta era inevitable: ¿Por qué lo haces tú y no lo delegas inmediatamente al responsable del área?

Si no puedes delegar algo sencillo, ¿cómo piensas delegar toda la operación?

Renato no lo veía, pero su forma de resolver problemas era, en sí misma, el problema. Mientras pensara igual, nunca saldría de ahí.

Cada inicio de año repetimos el mismo ritual: planeación, objetivos ambiciosos y la sensación de que “ahora sí”. Hablamos de estrategia y métricas, pero rara vez nos hacemos la pregunta incómoda: ¿Y si el problema no es el plan, sino nuestra mentalidad?

Un plan diseñado con la forma de pensar que generó los problemas actuales difícilmente los va a resolver. Estas son tres trampas mentales que pueden estar saboteando tu plan.