Durante una entrevista con el dueño de una empresa de marketing digital, le pregunté:

¿Cuál es la propuesta de valor de tu servicio?

Con una amplia sonrisa de orgullo, respiró profundamente y respondió:

Tenemos un excelente servicio y una inmejorable calidad que nadie más tiene.

Al escucharlo, también respiré profundamente solo que sin orgullo y menos sonrisa, le cuestioné.

Cuándo revisas tu Instagram o los diferentes medios de comunicación, ¿Cuántas empresas has visto que mencionan, ya sea el servicio o su calidad, como diferenciadores?

Anticipando por donde venía mi cuestionamiento, y ahora con la sonrisa algo congelada, me respondió:

Sinceramente, muchas empresas lo dicen y de todos los giros.

Ya con este preámbulo, y para cerrar el tema, le compartí:

En mi opinión, cuando una organización dice diferenciarse por su calidad o servicio, en realidad es que no tiene una propuesta de valor. Se considera única, pero, por el contrario, lo más probable es que sea solo una empresa más del montón.

A partir de ahí, empecé a compartirle como debe ser una propuesta de valor (PV) para un producto o servicio. Ésta no debe confundirse con la misión, misma que refleja el propósito de la empresa en general, es a partir de esta “base” que se construyen sus productos y respectivas PV,

Pues bien, para que tu PV sea realmente valiosa, la podemos simplicar en tres características claves:

1. Única. Cuenta con elementos diferenciadores que no se pueden encontrar en ningún otro lado.

2. Beneficios para el mercado. No habla de características de productos, sino de los beneficios claves para los clientes.

3. Simple y clara. Se comunica de una manera fácil de entender, sin complicaciones.

Si tomamos el ejemplo de la empresa con la que iniciamos la conversación, claramente esta a años luz de cumplir la primera, ya que es genérica y no única. Además, si habla de beneficios, pero que para el cliente no significan nada en realidad; calidad y servicio son elementos que cualquier marca debería de tener (por lo general) en sus productos o servicos, según sus propios estándares.

Vamos a ver algunos ejemplos a seguir:

Apple. Diseño innovador, simple y elegante, integración perfecta entre hardware y software, experiencia de usuario intuitiva. Ecosistema cerrado que ofrece coherencia en todos los dispositivos.

Ikea. Muebles y productos para el hogar asequibles y con diseño moderno, experiencia de compra en autoservicio. Diseño escandinavo, enfoque en la eficiencia y el ahorro de costos.

Bimbo. Amplia variedad de productos, pan fresco todos los días que une comunidades creando momentos de conexión y deleitando paladares con calidad y tradición.

¿Cumplen estas empresas con las tres características? En mi opinión, claramente si.

Me parece que con estos conceptos y ejemplos podemos comenzar a generar PV para tus productos o servicios. Sin embargo, hay una parte fundamental que no debemos olvidar y es que, así como todos los conceptos que manejamos en Salexperts sirven para crecer empresas, también sirven para el crecimiento de las personas, ya que hemos encontrado que las empresas no llegan más lejos de la capacidad de sus propios líderes y no permanecen más allá en el tiempo que la fortaleza de sus valores. De la misma manera, este concepto aplica para las personas, asi que te invito a que formules tu PV personal.

¿Qué te hace único y diferente a los demás?

¿De que forma vas a beneficiar a las personas a tu alrededor dejando el mundo mejor que como lo recibiste?

Ahora, escríbelo lo más simple, entendible y poderoso para ti mismo y ponlo en un lugar donde no dejes de verlo todos los días.