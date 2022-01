¿Qué son y cómo sacarle provecho a las tarjetas adicionales?

Tarjetas adicionales: cómo funcionan

Para comenzar, esta puede ser una tarjeta de débito adicional, aunque la más común es la tarjeta de crédito adicional, que es en la que nos enfocaremos a partir de ahora. En pocas palabras, las tarjetas de crédito adicionales consisten en un plástico extra que se le otorga a un tercero y que depende de la línea titular.

Algo a destacar es que la deuda la absorbe el titular de la línea, independientemente del acuerdo que tenga con el portador de la tarjeta adicional. Además, la línea de crédito se comparte; es decir que si el monto es de 10,000 MXN y el titular de la tarjeta adicional gasta 2,000 MXN, quedarán disponibles 8,000 MXN.

Cuando se obtiene una de estas, el titular puede establecer un límite en la tarjeta de crédito adicional para que el portador no se exceda de este monto. Con el fin de monitorear los gastos y llevar un control, el titular también puede ver los movimientos y estar al tanto de lo que sucede con su tarjeta adicional.

Una de las dudas más frecuentes es si las tarjetas adicionales generan historial crediticio y la respuesta es no en la mayoría de los casos. Casi todos los bancos no toman en cuenta los gastos de la tarjeta de crédito adicional para el historial; no obstante, sus beneficios van más allá de esto.