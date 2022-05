Receta para estar bien

Cuando la terminé, me di cuenta que la suma de todas y hacerla todos los días es cómo funciona, a veces un día no la hago, pero al día siguiente empiezo de nuevo. También descubrí que cada punto ha ido evolucionando, cada vez me sale mejor.

Desde hace tiempo quería hacer una lista para recordarme todo lo que me hace estar bien conmigo, la semana pasada platiqué con un amigo que también hizo una y me dieron ganas de apurarme.

Cuando la terminé, me di cuenta que la suma de todas y hacerla todos los días es cómo funciona, a veces un día no la hago, pero al día siguiente empiezo de nuevo. También descubrí que cada punto ha ido evolucionando, cada vez me sale mejor.

Esto me funciona a mí.

Levantarme temprano, 5am de lunes a viernes, sábados y domingos sin despertador.

Agradecer todo lo que me pasó el día anterior.

Pasar al baño.

Entrenar de 35 a 75 minutos según el ejercicio, todos los días hago algo diferente, correr, funcional, pesas, stretch, hiits, nadar.

Escuchar algo mientras entreno: algún podcast, que Siri me lea libros o música.

Desayunar bien, a las 6:50am ya estoy sentado, siempre huevos con algo y vegetales. Cirelhy desayuna conmigo.

Bañarme con agua tibia, regularmente me baño dos veces, una en la mañana después de desayunar y una en la noche después de cenar, incluso si salí y llegue a las 3:30am me baño. Cuando hace mucho calor me baño también a medio día.

Me tomo tres medías tazas de café en el día: con el desayuno, al llegar a la oficina y al regresar después de la comida por la tarde.

Todos los días me aviento un coyotito de 35 minutos, en realidad son menos porque tardo como 7 minutos en dormirme.

No leo ni escucho noticias de política, violencia ni economía, las tengo bloqueadas en mis redes sociales, me salgo de los chats que son intensos con el tema y en el carro sigo escuchando podcast, que Siri me siga leyendo o música guilty pleasure.

Leo libros. Hasta el año pasado los contaba en número de libros, este año empecé a contarlos por temas.

Escuchar a mis clientes, me gusta mucho conocer sus mindsets y filosofías.

Me gusta que mis amigos vengan los viernes a mi casa a cenar y reírnos.

Me gustan las “noches de chicos”, que es cuando salgo a cenar con Diego.

Cortarme el pelo cada diez días, me hace sentir limpio.

Comer a mis horas, he detenido reuniones para irme a comer.

No tener ropa para escoger, solo tengo camisas blancas, no tengo que pensar que me voy a poner.

Al menos una vez cada tres semanas voy con el fisio a descargar mi cuerpo del ejercicio o malas posturas.

Bañar y dormir a Diego y Natalia, sé que esto no será por siempre, trato de disfrutar mientras pasa.

Resolver problemas me hace sentir útil, me da mucha curiosidad descifrar problemas, me encanta hacerlo y aparte me pagan.

Comer los lunes y desayunar los domingos con mis papás, esto tampoco será siempre.

Terapia de estrés: cuando traigo mucho trabajo encima me desconecto 20 minutos para investigar cuál será el siguiente proyecto o viaje: a estudiar o a conocer, me es indistinto los dos me motivan igual.

Tomar agua todo el día, siempre estoy monitoreándome que no vaya a deshidratarme porque me hace sentir con cansado y con hambre.

No discutir, si veo que está por suceder busco a toda costa hacer ver mi punto con sarcasmo educativo.

No tomar decisiones en las tardes, solo en las mañanas.

Evito en la medida de lo posible echarle la culpa de lo que me pasa alguien que no sea yo, trato de pensar que pude yo haber hecho para evitar lo que me pasó.

Tener un plan para todo, que tiene que me cambien las circunstancias, cambio el plan y ya, pero eso me da mucha tranquilidad que la agenda me recuerde que sigue y no sea yo el que se tiene que acordar.

Dormir temprano, si no tuve evento a las 10pm ya estoy dormido.

Cuando me siento ansioso, con miedo, molesto o con dudas sobre mí mismo escribo de eso, de cómo me siento y que es lo que creo que me hace sentir así, inmediatamente encuentro un camino. Hace poco descubrí que se le llama brain-dumping.

Usar el waterpik antes de lavarme los dientes.

Digo todo lo que pienso a quien corresponde, trato de cuidar como lo digo, a veces la riego, pero si no lo hago he notado que me duele la garganta.

Me gusta ver el refrigerador lleno.

Cenar todos los días que se puedan en familia.

Darme cuenta cuando la regué y ofrecer disculpas genuinas.

No hacer ninguno de estos puntos de vez en cuando.

¡Diviértete!

*Profesor de ICAMI en el área de Dirección de Procesos y Enfoque Organizacional

ICAMI, Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo

@ponchomendoza