Las empresas familiares son el alma de las economías locales y globales, pero su trascendencia no está garantizada solo por el esfuerzo o la pasión de sus integrantes.

El éxito radica en la capacidad de identificar, administrar y potenciar los recursos disponibles, que no solo son bienes materiales, sino también intangibles como el talento, los valores y la confianza familiar.

En este contexto, los recursos son el motor que impulsa la sostenibilidad del negocio, pero también pueden convertirse en su mayor desafío.

Administrarlos correctamente significa alinear su gestión con la misión y visión de la empresa, considerando tanto los aspectos operativos como los emocionales que caracterizan a las empresas familiares.

Una mala administración de los recursos puede desencadenar problemas financieros, conflictos familiares e incluso el cierre del negocio. Por el contrario, una gestión estratégica asegura que la empresa prospere y tenga la capacidad de trascender generaciones.

Para comprender su importancia, los recursos pueden dividirse en dos grandes categorías: tangibles e intangibles. Ambos son esenciales y, aunque los tangibles son más visibles, los intangibles suelen marcar la diferencia en el largo plazo.

1. Recursos tangibles

Son los activos físicos y financieros que sustentan las operaciones del negocio:

Recursos materiales: Incluyen infraestructura, maquinaria, inventarios, herramientas y cualquier bien físico necesario. Por ejemplo, en una carpintería familiar, las sierras, la madera y el taller son recursos imprescindibles.

Recursos financieros: Se refiere al capital, inversiones y reservas de efectivo. Contar con una estructura financiera sólida permite afrontar crisis y aprovechar oportunidades de crecimiento.

2. Recursos intangibles

Son invisibles pero fundamentales para la continuidad y el éxito del negocio:

Recursos humanos: El talento y las habilidades de los colaboradores, ya sean familiares o externos, son el corazón de la operación. En empresas familiares, formar a las nuevas generaciones es clave para garantizar la continuidad.

Recursos técnicos y tecnológicos: Sistemas de software, procesos innovadores y patentes son herramientas que mejoran la competitividad.

Capital emocional: La confianza, la cohesión y los valores compartidos entre los miembros de la familia son activos intangibles que, si se gestionan bien, fortalecen la operación.