Se anuncia acuerdo de paz

Los precios del petróleo vivieron el lunes una nueva sesión de ajuste a partir de la confirmación de que un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para frenar su guerra está a punto de firmarse

Iniciamos ayer la semana con una jornada accionaria mixta en Asia y Europa y positiva en América. Los índices accionarios estadounidenses terminaron la jornada con claras alzas la primera jornada de la semana, ya que la mayoría de los sectores se beneficiaron del apetito por riesgo generado por las noticias de Medio Oriente. Los indicadores enlazaron tres días de ganancias e incluso el Dow Jones renovó su máximo histórico. Los tres vienen de una semana ligeramente positiva. El Nasdaq presentó su mayor alza desde el 31 de marzo, mientras que para el SP500 fue su tercer mejor día en el mismo lapso.

Las cotizaciones celebraron que Irán y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo preliminar para concluir con su guerra. El pacto, que se firmaría el viernes, podría incluir la reapertura del Estrecho de Ormuz. El Vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró que muchos detalles todavía no están cerrados, pero que confía en que su país tiene ventaja en las conversaciones pendientes. Por su parte, medios reportaron que el acuerdo hizo saltar las alarmas en Israel, donde altos funcionarios están evaluando las consecuencias de aliviar la presión sobre Teherán y los riesgos de abrir una brecha con Estados Unidos por la guerra que Tel Aviv mantiene con Hezbolá en el Líbano.

En México, el mercado bursátil de México desaceleró el tono de las alzas al cierre del lunes, donde el entusiasmo internacional no fue suficiente para mantener la intensidad de las primeras horas de operación. Los indicadores, que llegaron a ganar más de 1.7 por ciento en el intradía, presentaron su tercera alza consecutiva y terminaron con su mejor nivel en ocho días.

Los inversionistas asimilaron que los gobiernos de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para terminar con la guerra y para reabrir el tránsito naval por el Estrecho de Ormuz, el cual será firmado formalmente el 19 de junio en Suiza. Los términos del acuerdo aún no son públicos, sin embargo, como parte del proceso para su culminación se ordenó la suspensión de agresiones militares en toda la región, incluido Líbano.

En cuanto a datos económicos, las ventas mismas tiendas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales presentaron en mayo su segundo menor crecimiento en quince meses. Del lado estadounidense la producción industrial subió en mayo por tercera ocasión en cuatro meses. Hacia adelante, los portafolios esperan información como las ventas minoristas estadounidenses y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

En asuntos energéticos, tenemos que los precios del petróleo vivieron el lunes una nueva sesión de ajuste a partir de la confirmación de que un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para frenar su guerra está a punto de firmarse. Así, el barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, terminó la sesión con una caída de 4.87 por ciento para quedar en 80.75 dólares por barril, mientras que el precio del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, bajó 4.76 por ciento para ubicarse en 83.17 dólares el barril.

De esta forma los precios del crudo presentaron su tercera caída consecutiva y la más acelerada en más de dos semanas. Los referentes quedaron además en su menor nivel desde inicios de marzo, o hace tres meses. Las cotizaciones reflejaron que Estados Unidos e Irán confirmaron que llegaron a un acuerdo para frenar su guerra, el cual se firmaría este viernes en Suiza e incluiría la apertura del Estrecho de Ormuz. Al margen, el Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el bloqueo naval de su país continuaría hasta el viernes, mientras que la agencia estatal de noticias iraní Fars, reportó que el trato permitirá a Irán cobrar peaje a todos los buques comerciales que transiten por Ormuz.

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano arrancó la semana con una inercia positiva, aunque moderó un poco las ganancias observadas al comienzo de la sesión, después de que Estados Unidos e Irán confirmaron un acuerdo para terminar la guerra en Medio Oriente y reabrir el Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con lo registros del Banco de México, la moneda azteca concluyó la jornada en 17.22 unidades interbancarias por dólar, con lo que alcanzó su mejor nivel en un mes y materializó una apreciación de un centavo respecto al cierre previo del viernes, así como su quinto avance en los últimos seis días. Por su parte, el Índice Dólar, DXY, el cual rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense contra una canasta de seis monedas duras, revirtió parte de las pérdidas matutinas al retroceder a 99.66 unidades.

Según algunos analistas, el peso fue beneficiado por la recuperación del apetito global por riesgo, derivado de una posible tregua en Medio Oriente, pero revirtió su avance a medida que los inversores moderaron el optimismo. El domingo, los gobiernos de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para terminar con la guerra de casi cuatro meses y reabrir el tránsito naval por el Estrecho de Ormuz.

El anuncio pareció aliviar los temores de un choque inflacionario global previo a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, programada para este miércoles y que será la primera con Kevin Warsh como presidente. El mandatario estadounidense, Donald Trump, incluso aseguró que los buques petroleros empezaron a transitar por Ormuz, aunque al mismo tiempo persiste cierta cautela del mercado por la indefinición de las condiciones de paz.

Prácticamente el 100 por ciento de los participantes del mercado espera que la Reserva Federal mantenga sus tasas sin cambios este miércoles, como ha ocurrido el resto del año. En cuanto al resto de la agenda económica, esta semana también se llevará a cabo una nueva ronda de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, como parte del proceso de revisión del tratado de libre comercio de Norteamérica o T-MEC que arrancará formalmente en julio. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.