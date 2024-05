La fuerza bruta de las llamadas en frío, es la más bruta de las fuerzas. Acompáñala de una estrategia planeada y los resultados llegarán.

Las llamadas en frío en ventas, es tal vez la labor más difícil de un vendedor. Significa que intentes vender a alguien que no espera tu llamada, que no te conoce y muy probablemente tampoco conozca tu empresa y sus productos. Físicamente, es cansado por la alta intensidad que se requiere para lograr tener una venta debido a su baja probabilidad de éxito y también es cansado mentalmente por el alto número de rechazos.

1. Tu propia red

de contactos

Es importante que aproveches al máximo tu propia red y no solamente la de negocios, incluye también los de tu vida personal. Entre familiares, amigos, ex compañeros de estudio o trabajo, vecinos, club, asociaciones, etc. Eso de no querer mezclar vida personal con negocios es una idea restrictiva que debes eliminar. Si dentro de tu red no tienes prospectos directos, muy probablemente alguien de tu red sí lo tendrá y podrá introducirte, encuentra la manera de pedirles referidos.