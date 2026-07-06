Superficialidad en la Dueñez

La mayor amenaza de la inteligencia artificial no está en el algoritmo.

Gobernar la IA significa establecer límites antes de seducirse con sus posibilidades, definir responsabilidades antes del daño y diseñar supervisión antes de que la escala vuelva irreversible una decisión

En muchas empresas la conversación sobre la IA ya llegó al consejo, o al dueño: pilotos prometedores, proyecciones de productividad, agilidad decisoria, presentaciones impecables. Se habla de automatización, costos y retorno. Parece seria, con frecuencia, apenas roza la superficie.

El consejo escucha una iniciativa y decide si autoriza la inversión, como si revisara la compra de una máquina. Sin advertirlo, reduce una decisión de gobierno a una decisión de proyecto.

La IA no es sólo una herramienta. Cambia quién decide, con qué información, bajo qué criterios y con qué consecuencias. Puede alterar la relación con clientes, crear dependencia de proveedores externos y delegar decisiones sensibles a sistemas que nadie comprende por completo. Eso exige algo más que aprobar presupuestos: exige una postura de Dueñez.

La primera responsabilidad del dueño o de su consejo no es decidir qué modelo o aplicación comprar, sino definir qué clase de empresa se pretende construir con estas capacidades. ¿Reducirá costos, ampliará el talento o creará valor? ¿Qué decisiones podrán automatizarse y cuáles conservarán responsabilidad humana? ¿Qué información jamás deberá salir de la empresa? ¿Quién podrá detener un agente con buenos resultados pero consecuencias peligrosas?

Estas preguntas pertenecen al ámbito de la Dueñez, no al área de tecnología. Cuando el empresario o el consejo no las responden, alguien más lo hace: el proveedor con su arquitectura, el gerente con sus urgencias, el técnico con sus criterios. La ausencia de gobierno nunca deja un vacío completo, deja decisiones dispersas que se convierten en riesgos sin dueño que los haya evaluado y asumido.

Gobernar la IA significa establecer límites antes de seducirse con sus posibilidades, definir responsabilidades antes del daño y diseñar supervisión antes de que la escala vuelva irreversible una decisión.

También exige aceptar una gran verdad: muchos consejeros y empresarios aún no poseen el criterio para evaluar con rigor lo que autorizan. El riesgo no está en reconocerlo, sino en encubrirlo con vocabulario. Aprender los términos de moda no equivale a comprender cómo una iniciativa crea valor o introduce dependencias que mañana debiliten a la empresa. Un taller mejora el lenguaje del Consejo, difícilmente su juicio.

La superficialidad se vuelve más peligrosa cuando se disfraza de urgencia: “tenemos que acelerar”, “nuestros competidores ya lo están haciendo”. Parecen argumentos estratégicos, muchas veces solo revelan que nadie sabe hacia dónde avanzar. La prisa no corrige la falta de criterio, la multiplica.

Un Consejo serio no necesita convertirse en un comité de ingenieros. Necesita elevar la calidad de sus preguntas y distinguir actividad de avance, pilotos de capacidades reales, dependencia tecnológica de ventaja competitiva. Debe exigir una arquitectura de gobierno que defina y asegure propósito, límites, datos, responsabilidad, transparencia y supervisión humana. Sin ella, cada proyecto de IA crea sus propias reglas, y eso no es innovación, es dispersión desordenada del poder.

Para el ejercicio de la Dueñez el asunto es profundo. La IA toca la esencia de su función: decidir dónde se concentra la inteligencia de la empresa y qué capacidades deben permanecer bajo control propio. Un dueño que entrega estas definiciones por desconocimiento no está delegando tecnología, está cediendo su su rol sin darse cuenta.

La empresa puede sobrevivir a un algoritmo deficiente, difícilmente a un gobierno que confunda estar enterado con estar capacitado.

La IA pondrá a prueba mucho más que la capacidad tecnológica de la empresa, evidenciará la madurez de sus dueños y la calidad de su gobierno. Cuando el Consejo aprueba lo que no entiende, no está tomando una decisión, está renunciando a gobernar.

El mayor riesgo de la inteligencia artificial está en la facilidad con la que podemos aparentar que la gobernamos sin haber decidido para qué queremos usarla. La pregunta no es si nuestra empresa está adoptando la inteligencia artificial, sino si aún conservamos la inteligencia suficiente para gobernarla.

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* “Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois