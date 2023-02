Los mercados financieros por su parte siguen anticipando que el banco central subirá las tasas de interés por lo menos una vez más. Por el otro lado, sigue existiendo el riesgo de caer en una recesión lo cual podría provocar cambios en los planes de la Fed, forzándola a recortar tasas hacia la segunda mitad del año.

Tal como se especulaba, en su primera reunión de política monetaria del 2023, la Reserva Federal incrementó su tasa de referencia en 0.25% para dejarla en un rango de 4.5%-4.75%. Con este movimiento de 25 puntos base, el banco central redujo el ritmo agresivo de alzas visto en sus reuniones de 2022 (0.5% y 0.75% por reunión).

En su conferencia de prensa, Jerome Powell declaró que la Fed continuará subiendo tasas, sin embargo, reconoció que tal y como muestran los datos publicados en los últimos meses, está iniciando un proceso de “desinflación”.

La pregunta actual es, por qué si aparentemente la inflación está disminuyendo, el comité de la Fed sigue señalando que continuarán con alzas de tasas. Diversos analistas identifican tres razones:

1. Powell quiere ver más datos que confirmen la caída en la inflación.

2. La Fed está cerca de terminar su ciclo de alza de tasas, sin embargo, no quiere dar señales anticipadas.

3. Powell prefiere pecar de cauteloso y continuar subiendo tasas en lugar de tomar el riesgo de quedarse corto y que la inflación nuevamente se dispare.

Los mercados financieros por su parte siguen anticipando que el banco central subirá las tasas de interés por lo menos una vez más. Por el otro lado, sigue existiendo el riesgo de caer en una recesión lo cual podría provocar cambios en los planes de la Fed, forzándola a recortar tasas hacia la segunda mitad del año.

Por lo pronto, las bolsas de valores y los bonos están teniendo una reacción positiva a los comentarios de la Fed, guiados por expectativas de que la economía en EUA podría evitar una recesión profunda, abriendo la puerta a lo que se conoce como un “soft landing”.

En la primera encuesta de expectativas que llevó a cabo Banxico en 2023, los especialistas del mercado anticipan que la inflación de este año será de 5.19%, el crecimiento del PIB de 1.00% y el Tipo de Cambio cerrará en 20.11 pesos por dólar.

Por alguna extraña razón suponen que la tasa de referencia en México podría cerrar el año en 10.35%, es decir, estiman que tanto la FED como Banxico bajarán su tasa, lo que parece poco probable de ocurrir en un escenario de aterrizaje suave de la mayor economía del mundo, y después de haber sido advertidos los mercados por parte de Jerome Powell, presidente de la FED, que mantendrá durante un largo periodo altas tasas de interés.

Hemos comentado a menudo que en el análisis que se realice cuando se piensa hacer una inversión en acciones, la liquidez que se tiene no es infinita, y por lo tanto no se puede comprar todo a menos que sea millonario. Pero si se tiene una estrategia bien planificada e inteligente, la cosa es sencilla.

Les platico la mía para que no haya dudas. Desde el 2021 tenía en mi portafolio de inversión aproximadamente un 40% de liquidez, gracias a la toma de utilidades pues los precios de las acciones habían subido, sobre todo a finales de ese año. Con esa liquidez ¿Si el mercado accionario sigue bajando compraría acciones? Desde mi punto de vista, si compro una acción ahora, el periodo de tiempo en el que pienso tenerla es hasta el 2030, y pensaría seguir comprando la misma acción si el mercado accionario llegara a caer de 10-15% Si la bolsa mexicana de valores, el S&P500, el NASDAQ o el Dow Jones bajaran 50-60% seguiría entrando a comprar a niveles razonables en buenas emisoras con un horizonte de largo plazo (más de 5 años)

¿Saben a quien le preocupan las caídas de los mercados? A aquellos que no saben o no entienden lo que hacen en el mercado accionario, los que no lo conocen, quieren ganancias rápidas y no saben manejar la volatilidad (altibajos en los precios).

Tampoco planean, ¿Y saben por qué? Porque les gana el apetito de la especulación y porque su enfoque y atención está puesto en un tema que es simplemente muy difícil de saber, que es adivinar el comportamiento de los mercados, ya sea, en una semana, en un mes o en un año. Aún y cuando hay una metodología para analizar su tendencia, está regido por un sin número de variables de todo tipo (económicas, geopolíticas, etc.) que hacen casi imposible adivinar su futuro.

En la bolsa, cuando hay volatilidad o está a la baja, la mayoría encuentra razones para vender con pérdidas, pero si usted quiere o ya es un inversionista serio, cuando el mercado está a la baja es cuando tienen que pensar en comprar buenas acciones con un horizonte a mediano y largo plazo, sobre todo cuando crea que los precios han tocado fondo.

No invierta en acciones buscando ganancias rápidas. El camino más seguro hacia la creación de riqueza pasa por el crecimiento compuesto a lo largo de décadas.

Con esto en mente, nunca hay que asumir que una acción va a reventar súbitamente (al alza o a la baja). Hay que tener paciencia y ver más allá de los sube y baja temporales de los mercados.

Hay que invertir en lo que se conoce. Si no entiende el modelo de negocio de una empresa, no invierta en ella. Por eso muchas personas no invierten en Meta, Apple, Geoogle o Amazon. Como accionistas, hay que entender como gana dinero la empresa, cuales son sus ventajas competitivas duraderas (fortalezas) y las amenazas potenciales (debilidades).

Sin tener esto en cuenta será difícil identificar los cambios en las perspectivas a largo plazo de la empresa. Lo que resultaría en no ver oportunidades de aumentar su posición de acciones o peor aún aferrarse a tener algunas acciones más tiempo de lo que debería.

El dinero cuesta mucho ganarlo, hay que invertirlo bien.