En México, la frase de “jugamos como nunca, perdimos como siempre” es un mantra y una maldición al mismo tiempo. No son pocas las ocasiones en las que El Tri se queda a medio camino en una competición. O simplemente queda a deber. Ya sea por no poder pasar de los octavos de final en los mundiales –su “bestia negra”. O estar a nada de un campeonato han hecho de la selección mexicana una potencia de América del Norte que no termina por consagrarse.

En el Mundial de Qatar 2022 dio una de las peores caras que se le han visto en esta competición, acostumbrado, por lo menos, a siempre llegar a segunda fase. No obstante, hay renovados bríos entre los mexicanos para lo que viene. Esta Copa América 2024 no solo representa el retorno a dicha competición, de la que fue de los primeros invitados fuera de la zona CONMEBOL. También es la antesala de la siguiente Copa del Mundo, misma que organizará y será anfitrión en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Además, a diferencia del mundial, en la Copa América ha dado actuaciones brillantes. Destacan las dos finales que no pudo culminar. La primera, en la edición Ecuador 1993 en la que fue novedad junto con Estados Unidos, perdió 2-1 contra Argentina. La segunda, en Colombia 2001, también la perdió por un gol de diferencia, en esta ocasión contra el anfitrión. ¿Qué vaticinan para el combinado azteca en este certamen? Revisa Oddspedia.com para pronósticos de la Copa América.