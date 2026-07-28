Tregua temporal y anuncio de la FED

La semana pasada los mercados permanecieron bajo presión, ya que los inversionistas continuaron cuestionando si el ritmo actual de inversión en inteligencia artificial puede mantenerse en el sector tecnológico

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil positiva para la gran mayoría de las bolsas del mundo. El mercado de valores neoyorquino concluyó mixto la sesión del lunes, dejando de lado lo que inició como un día de recuperación, en medio actualizaciones de Medio Oriente, reportes trimestrales y perspectivas tecnológicas. El Nasdaq enlazó cuatro días de bajas y marcó su peor nivel desde inicios de mayo, mientras que el Dow Jones y el SP500 hilaron dos alzas, aunque operan cerca de su puntaje más bajo en tres semanas.

La semana pasada los mercados permanecieron bajo presión, ya que los inversionistas continuaron cuestionando si el ritmo actual de inversión en inteligencia artificial puede mantenerse en el sector tecnológico. Si bien los resultados corporativos generalmente superaron las expectativas, algunos reportes reflejaron una creciente presión sobre los márgenes y la generación de flujo de efectivo, reforzando la preocupación de que los elevados niveles de gasto de capital podrían tardar más de lo previsto en traducirse en un crecimiento rentable. Al mismo tiempo, la renovada escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsó los precios del petróleo al alza, reavivando las preocupaciones inflacionarias y llevando el rendimiento del Bono del Tesoro a 10 años a su nivel más alto desde enero de 2025.

En este contexto, esta semana será una de las más importantes del trimestre, tanto en materia de política monetaria como de resultados corporativos. Los mercados llegan a la siguiente reunión de la Reserva Federal bajo el liderazgo de Kevin Warsh esperando un tono aún más restrictivo, ningún movimiento de tasas y una actualización de la visión del regulador en un entorno complejo.

Durante la sesión del lunes trascendió que Nvidia, la compañía productora de chips y microprocesadores de alto rendimiento, encabezó una alianza empresas tecnológicas para crear una iniciativa de seguridad centrada en inteligencia artificial y los modelos abiertos, en medio de debate sobre la seguridad de los modelos de IA de libre acceso. El anuncio de la alianza se produjo tras un incidente de seguridad ocurrido este mes en Hugging Face, que de acuerdo con la empresa OpenAI fue el primer caso divulgado públicamente donde un modelo de IA ejecutó de manera autónoma un ciberataque en el mundo.

De este lado de la frontera, el mercado bursátil mexicano concluyó el lunes con claras ganancias, luego de varias semanas dominadas por las ventas y atento al último tramo de la temporada de reportes trimestrales locales. Los indicadores presentaron su alza más acelerada en un mes y quedaron cerca de registrar su mayor puntaje en el mismo lapso. Los operadores tomaron en cuenta que las exportaciones de México presentaron en junio su mayor crecimiento en cinco años, mientras que el país registró superávit por cuarto mes seguido.

Por su parte, fue dado a conocer que el Gobierno de Estados Unidos reanudará en agosto de este año las importaciones de ganado procedente de México, luego de un año de mantener cerrada la frontera para contener la propagación de la plaga conocida como Gusano Barrenador del Nuevo Mundo.

En asuntos energéticos, los precios del petróleo registraron una sesión de claras pérdidas durante el primer día de la semana, ya que las actualizaciones sobre Medio Oriente viraron nuevamente hacia esperanzas de paz. Así, el barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, concluyó la jornada con una caída de 7.7 por ciento para quedar en 82.43 dólares por barril, mientras que el precio del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, bajó 8.57 por ciento para ubicarse en 88.49 dólares el barril. Los referentes enlazaron dos días de baja. El Brent presentó su peor día desde el 17 de abril.

Las cotizaciones incorporaron que Estados Unidos e Irán han frenado su intercambio de fuego con el propósito de dar espacio a conversaciones de paz, de acuerdo con reportes. Los inversionistas aún están a la expectativa de la operación del Estrecho de Ormuz y del bloqueo a Arabia Saudita que habían establecido aliados iraníes. Además, falta evaluar los daños a infraestructura energética de las últimas semanas del conflicto.

En temas cambiarios, observamos que el tipo cambio cerró la jornada del lunes a la baja, acumulando dos días positivos para el peso, gracias a que el anuncio de un supuesto alto al fuego temporal en la guerra en Medio Oriente opacó la incertidumbre que persiste sobre el futuro del Tratado Comercial de Norteamérica. De acuerdo con los registros del Banco de México, el peso mexicano finalizó el lunes en 17.45 unidades interbancarias por dólar, lo que representa una apreciación de la divisa azteca de poco más de tres centavos.

El Gobierno de Estados Unidos decidió detener por 10 días los ataques en contra de Irán para que las negociaciones de paz en Medio Oriente avancen, luego de 13 días de ataques, lo que alimentó el optimismo de los inversionistas de que aún se puede alcanzar un alto al fuego que permita normalizar el comercio de petróleo alrededor del mundo. Por su parte, el Gobierno iraní negó que haya conversaciones específicas de paz distintas a las realizadas durante las últimas semanas y agregó que su prioridad es asegurar el Estrecho de Ormuz, no reiniciar las conversaciones con su contraparte estadounidense.

El peso se favoreció de una menor volatilidad implícita y del optimismo de los inversores relacionado con el avance de las negociaciones diplomáticas en Medio Oriente. En contraparte, el tráfico marítimo a través del estrecho de Bab al-Mandeb, al sur de Yemen, se ralentizó durante el fin de semana después de que los rebeldes hutíes atacaron petroleros saudíes y amenazaron con ataques adicionales contra buques vinculados a puertos saudíes. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.