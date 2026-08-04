Tú no lo sabes, pero no lo harás: El miedo disfrazado de estrategia

Dejar las cosas para después es algo que a todos nos pasa continuamente. Y como las empresas son manejadas por seres humanos (aunque a veces parezca haber excepciones), la procrastinación ocurre de forma constante y, en la mayoría de los casos, con consecuencias negativas

¿Cuál es el mejor día para empezar la dieta? Mañana. ¿Y para empezar a hacer ejercicio? También mañana.

Dejar las cosas para después es algo que a todos nos pasa continuamente. Y como las empresas son manejadas por seres humanos (aunque a veces parezca haber excepciones), la procrastinación ocurre de forma constante y, en la mayoría de los casos, con consecuencias negativas.

Esta reflexión nace tras la reciente llamada de Jesús Alfonso. Para sorpresa de nadie, habló para decirnos que estaba en crisis y que no realizaría el proyecto de consultoría con Salexperts. El tema inició hace seis meses, cuando nos dijo:

—Estoy convencido, pero primero quiero echar a andar la nueva línea y luego reestructurar las actuales.

—Jesús, tus líneas actuales tienen problemas estructurales (falta de flujo, mala estructura comercial). Sobre esa base es un error agregar productos.

—Solo concretaré la línea de crédito y regreso en 6 meses—. Insistió.

—Tú no lo sabes Jesús, pero no lo harás... preferirás el autoengaño antes que enfrentar el dolor de arreglar lo que está roto—. Le advertí.

Procrastino y perdió la oportunidad.