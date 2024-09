En la UAS, Castro Armenta era empleado directo de Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del ex Rector Cuén Ojeda y entonces Director de Bienes e Inventarios. Cuén Díaz renunció a su puesto en mayo de 2023, tras ser acusado de diversos delitos de corrupción por la Fiscalía General del Estado. Cuando Cuén Ojeda fue asesinado, su hijo se encontraba en calidad de prófugo por no haberse presentado a 12 audiencias de un juicio que lo procesaba por negociaciones ilícitas por casi 2 millones de pesos; días después de la muerte de su padre, acudió y fue finalmente procesado.

Sánchez Ramírez también es socia en la firma Distribuidora y Comercializadora para la Industria en México JTD, S. A. de C. V., junto con Eduardo Aguilar Verde y María Guadalupe Sánchez Rodríguez.

En el caso de Ramírez Cisneros, tiene registro también como socia en las empresas Mueblería y Electrodomésticos del Centro, S. A. de C. V., Materiales y Construcción Matron, S. A. de C. V., y Carpintería del Bajío Los Fernández, S. de R. L. de C. V.

Sánchez Pacheco también es socia de Transportes Baalam Ich S. A. de C. V., AFC Asesores Fiscales y Comerciales S. A. de C. V., Comercializadora Max Abastecedora de todos los insumos del buen construir S. A. de C. V., Comercializadora Ascof S. A. de C. V. y Palma Construcción S. A. de C. V.

López Martínez comparte con Ramírez Cisneros, además de en Serna, en Carpintería del Bajío Los Fernández, pero además tiene otras sociedades en las firmas Calzado e insumos Lopm, S. A. de C. V., Tenería e insumos para la industria Loma, S. A. de C. V., Mueblería y Electrodomésticos del Centro, S. A. de C. V.

Serna tiene sólo cinco trabajadores registrados y no tiene evidencia de actividad en internet. Su domicilio fiscal vigente es en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, pero ahí está ubicado un edificio de departamentos desde hace una década.