Con una cantidad importante de usuarios en el país, 1Win no hace más que anclarse entre las opciones de tiempo libre del pueblo de Costa Rica. Pero ¿Qué es 1Win? ¿Qué hace a este casino tan popular? ¿Cómo ha llegado a ser lo que es? Sigue leyendo y conoce la historia de casino en Costa Rica así como su importancia en el mercado.

La llegada de 1Win

¿Qué hace grande a 1Win?

¿Qué apuestas puedo hacer en 1Win?

Están muy de moda los juegos de cálculo, que requieren cierta habilidad para lograr ganancias. Y no hablamos solamente del poker, en 1Win hay títulos como JetX, Aviator, y LuckyJet.

La sección de casino de casino cuenta con una interfaz sencilla donde puedes ubicar los juegos por tipo, como juegos de mesa, ruleta, tragamonedas, raspa y gana, drop and win, etc. O directamente por proveedor, donde incluso hay una sección de juegos propios de la plataforma “solo en 1Win”.

La ley de Costa Rica y 1Win

Más allá del juego, no está fijamente regulado en Costa Rica. Pero esto no se debe a la plataforma, sino a la falta de regulación del juego online en el país. De momento, el juego en línea existe en un área gris de la ley donde los jugadores no son ni incentivados ni castigados por jugar en sitios de apuestas extranjeros.