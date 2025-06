Algo grande acaba de pasar en Bogotá: y es solo el comienzo

BOGOTÁ, COLOMBIA — June 21, 2025 — Un sábado fresco en Bogotá, algo eléctrico flotaba en el aire. No era solo la energía de un auditorio lleno ni la emoción de un gran evento internacional, era algo más profundo. Un cambio. Una señal. La sensación de que las reglas están cambiando y que la gente común finalmente está adquiriendo algo más.

Más que un evento: un momento cultural

En el escenario estuvieron presentes líderes de opinión globales que han hecho del desarrollo personal la tarea de su vida. Michael Turner , Director Ejecutivo de El Código , y Steve Mitchell, su director de operaciones, transmitió mensajes que resonaron mucho más allá de la estrategia o las ventas. Hablaron de identidad, mentalidad y elección. Recordaron a la gente que sus circunstancias no definen su futuro: sus decisiones sí.

El 21 de junio se celebró la reunión más grande de The Code en Latinoamérica hasta la fecha. Miles de personas se congregaron en Bogotá para aprender, conectar y presenciar el desarrollo de un movimiento. Pero este no fue un evento empresarial cualquiera. Fue una experiencia completa: motivación, formación e inspiración a partes iguales.

El Código: Donde el crecimiento se encuentra con la comunidad

En esencia, The Code es más que una plataforma, es un movimiento. Creado para quienes buscan más en la vida pero no saben por dónde empezar, ofrece coaching, estructura y conexión. Ya seas un nómada digital, un padre o madre soltero/a o alguien que persigue un sueño largamente postergado, The Code te ofrece un camino. Y ahora, ese camino se está expandiendo por Latinoamérica.

Bogdan Galecki, Director de Expansión en Latinoamérica de The Code, lo expresó sencillamente: «LATAM no es solo una región: es un latido. Aquí hay hambre. Y estamos aquí para alimentarla con conocimiento, herramientas y oportunidades».