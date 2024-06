Naturalmente, The Gaming Club quedaba en las antípodas con respecto a lo que es el póker online actual. Los usuarios se conformaban con una interfaz muy primaria, muy lejos de lo que como estan ahora juegos de poker , que adaptan su diseño para potenciar la experiencia según si tienes un ordenador de sobremesa, un móvil con sistema Android, iPhone u otros dispositivos iOS .

No importaba la hora, ni el lugar, ni la compañía. Simplemente era necesario tener acceso a internet y disponer de fondos suficientes para poder echar unas manos de póker. Evidentemente, fue un éxito rotundo, con lo que durante los siguientes años empezaron a proliferar los casinos online en todas las partes del mundo, una industria que llegaba para quedarse.

Todo eso empezó a cambiar en 1994. El pequeño país caribeño Antigua y Barbuda puso todas las facilidades para crear el primer casino online de la historia. Nacía así The Gaming Club.

Lento progreso y poca claridad legislativa

Muchos países latinoamericanos tardaron mucho en ponerse las pilas en materia de regulación para una legislación del juego online. De hecho, no fue hasta 2017 cuando Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano en establecer un marco legal que lo aceptara.

Desde entonces, otros estados como Argentina, México, Perú o Chile también han progresado mucho en el ámbito jurídico. Aunque haya excepciones dependiendo de la zona del país, el juego online está aceptado mayoritariamente.

Sin embargo, hay aún una buena cantidad de estados que se mueven en una zona muy gris, lejos de la total libertad. Ecuador opta por la prohibición integral del juego, mientras que en Venezuela o en Bolivia no existe ninguna ley que determine con claridad qué se puede y que no se puede hacer por lo que respecta al juego online. Por lo tanto, tanto venezolanos como bolivianos no tienen el amparo absoluto de su país. Es por eso que, quien se lo puede permitir, decide residir en otro estado con unas condiciones mucho más favorables.