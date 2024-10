A menos de dos meses de las elecciones de 2024 en Estados Unidos, el principal foco de atención este año no es quién será elegido entre Trump y Harris, sino hasta qué punto se desmoronará la sacralidad de la política electoral, una noción que ha sido validada en el mundo durante más de 200 años, tal cual escribe Brian Michael Jenkins - experto en seguridad y terrorismo , “Que las elecciones de 2024 puedan derivar en violencia no es ninguna sorpresa. La última vez, en 2020, hubo protestas generalizadas, enfrentamientos localizados, un complot para secuestrar a un gobernador y, en última instancia, el intento de interrumpir el recuento de votos electorales en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Desde entonces, los antagonismos nacionales de Estados Unidos no se han resuelto. Se han aferrado a ellos, se han preservado, se han exhibido y se han sacado a la luz para alimentar nuevamente nuestra furia”.

De alguna formal, la posición de Estados Unidos en la política electoral mundial es comparable a la del Vaticano en el ámbito católico. Las elecciones estadounidenses, que se celebran cada cuatro años, no son solo un asunto interno, sino un gran ritual que exhibe al mundo la supuesta superioridad de su sistema electoral.