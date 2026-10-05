Gobernar también es dejarse acompañar

Quien acompaña a otros a crecer nunca debería dejar de permitirse ser acompañado; porque quien gobierna también necesita espacios donde pueda cuestionar sus propias certezas antes de convertirlas en decisiones

Cuando hablamos de gobernanza en una empresa familiar solemos pensar en consejos de administración, protocolos, políticas, órganos de decisión y mecanismos de control. Sin embargo, detrás de cualquier estructura de gobierno existe una realidad mucho más humana: personas tomando decisiones que impactan la vida de otras personas. Y quien tiene la responsabilidad de decidir también necesita espacios para reflexionar, contrastar ideas y escuchar perspectivas diferentes. Porque una buena gobernanza no consiste únicamente en definir quién tiene la última palabra. Consiste en construir las condiciones para que las decisiones sean mejores antes de ser tomadas.

El gobierno también necesita un espejo

He conocido empresarios extraordinariamente capaces que durante décadas han construido organizaciones admirables. Su experiencia les ha dado legitimidad, respeto y autoridad. Pero existe una paradoja silenciosa: cuanto más éxito acumula una persona, mayor puede ser la tentación de creer que ya no necesita ser cuestionada. Ahí aparece uno de los riesgos más frecuentes en las empresas familiares: confundir autoridad con infalibilidad. La experiencia es invaluable, pero no sustituye la necesidad de contrastar opiniones. Por ello, un consejo de administración no debería limitarse a ser el lugar donde se presentan reportes o se validan decisiones previamente tomadas. Su verdadero valor aparece cuando alguien puede preguntar con libertad: ¿Qué información no estamos viendo? ¿Qué riesgo estamos minimizando? ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión dentro de cinco años? ¿Estamos actuando como empresarios o reaccionando como familiares? ¿Estamos resolviendo una urgencia o construyendo futuro? Las organizaciones evolucionan cuando existen personas con la confianza para formular preguntas incómodas y líderes con la madurez para escucharlas. Porque las buenas preguntas no debilitan al líder. Fortalecen la calidad de sus decisiones.

Una historia sencilla

Imaginemos a un capitán con treinta años de experiencia navegando. Ha enfrentado tormentas, corrientes impredecibles y travesías complejas. Conoce el mar y ha demostrado una y otra vez su capacidad para llegar a puerto seguro. Un día, uno de sus tripulantes observa el horizonte y comenta: —Capitán, creo que viene una tormenta. El capitán tiene dos opciones. Puede responder: —Llevo treinta años navegando. Sé perfectamente lo que hago. O puede tomar el catalejo y volver a observar. La diferencia parece mínima. Pero ahí se encuentra una de las lecciones más importantes del gobierno corporativo: la experiencia del capitán no elimina el valor de una mirada distinta. La autoridad no se reduce cuando escucha. La autoridad crece. En una empresa familiar, consejeros independientes, directivos, familiares y asesores cumplen precisamente esa función. No están ahí para sustituir al líder. Están ahí para ampliar su campo de visión.

Gobernanza y humildad

Por eso considero tan valiosa la experiencia de ser acompañado por un coach, un consejero o un mentor. Quien acepta ese proceso descubre una verdad profunda: no necesita tener todas las respuestas para conservar su autoridad. Puede reconocer una duda. Puede replantear una decisión. Puede aceptar argumentos mejores que los propios. Puede cambiar de opinión sin sentir que pierde liderazgo. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. La capacidad de revisar una postura suele ser una señal de fortaleza y no de debilidad. Esta reflexión adquiere una relevancia especial en la empresa familiar, donde conviven tres dimensiones inseparables y, al mismo tiempo, distintas: familia, propiedad y empresa. Cuando estas fronteras se difuminan, una pregunta empresarial puede interpretarse como una crítica personal. Un desacuerdo estratégico puede percibirse como deslealtad. Y una observación profesional puede terminar convertida en un conflicto familiar. La buena gobernanza ayuda a evitar precisamente esa confusión. Permite analizar los temas con objetividad, sin poner en riesgo las relaciones.

El consejo como espacio de aprendizaje