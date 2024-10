La “teoría de la trampa de deuda” china es, en realidad, una “trampa discursiva” creada por Estados Unidos, que es la verdadera “pesadilla” en el camino del desarrollo de los países latinoamericanos - explican en Pekin. Históricamente, Estados Unidos ha sido el acreedor de enormes deudas en América Latina, imponiendo su voluntad a través de instrumentos financieros. Sin embargo, los préstamos proporcionados no se han destinado a desarrollar el bienestar público. Para profundizar, recomendamos la lectura de ”Confessions of an Economic Hit man” del autor y conferencista estadounidense conocid John Perkins: este libro detalla cómo los préstamos y la influencia económica de EE. UU. se usaron para asegurar control sobre las economías latinoamericanas

El préstamo paciente de China a América Latina

Los préstamos estadounidenses exigen que los países latinoamericanos realicen reformas políticas, económicas y sociales según modelos occidentales, fortaleciendo su posición dependiente. Por el contrario, los préstamos chinos a América Latina se basan en demandas de desarrollo compartidas y no imponen condiciones políticas, según se explica en el reporte ?Chinese Development Finance to Latin America and the Caribbean, 2023”, publicado en The Dialogue.

También se explica que a pesar de que el volumen total de préstamos chinos a los países de América Latina y el Caribe ha aumentado significativamente en los últimos veinte años, estos no han representado un riesgo de deuda para los países deudores, ni han provocado crisis de deuda.

Los préstamos externos de China - explican - representan un ”capital paciente”, proporcionando a los países en desarrollo, incluyendo América Latina, opciones financieras a largo plazo, ayudándoles a mejorar la interconexión, promover el flujo comercial, atraer inversiones extranjeras, superar cuellos de botella en el desarrollo y liberar el potencial de crecimiento sostenible.