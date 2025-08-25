$!Los poseedores de Bitcoin obtienen más de $7,000 en ganancias diarias con la minería en la nube de PlanMining

Ante la rápida evolución de los mercados de criptomonedas, los inversores de BTC buscan formas sencillas y eficientes de generar ganancias diarias sin la complejidad de costosas plataformas de minería ni configuraciones técnicas. PlanMining, plataforma líder mundial en minería en la nube, ahora admite Bitcoin (BTC) como moneda de liquidación, ofreciendo a usuarios de todo el mundo una forma sencilla de obtener ingresos pasivos a diario.
En el incierto clima económico actual, marcado por la inflación y la inestabilidad de los mercados tradicionales, Bitcoin se perfila como la opción más confiable para preservar y aumentar el patrimonio. Con PlanMining, cualquiera puede participar usando solo un dispositivo móvil y una pequeña cantidad de BTC, eliminando las complicaciones de las costosas plataformas de minería y generando retornos diarios constantes.
Bitcoin ha sido reconocido desde hace tiempo como la criptomoneda líder a nivel mundial, reconocido por su seguridad, descentralización y escasez. PlanMining aprovecha estas fortalezas, ofreciendo una forma fácil y segura de aumentar las tenencias de BTC. La plataforma opera de forma sostenible utilizando energía solar, hidroeléctrica y eólica, lo que garantiza una minería neutral en carbono. La seguridad está reforzada por McAfee® + Cloudflare®, seguros de AIG y atención al cliente 24/7.
Bono de prueba para nuevos usuarios: bono de registro de $15: pruebe la minería en la nube sin riesgos
No se requiere hardware: sin equipos de minería, sin costos de electricidad, sin mantenimiento
Liquidación transparente: cero comisiones de gestión ni tarifas ocultas; seguimiento de beneficios en tiempo real
Retiros gratuitos: Admite BTC, ETH, DOGE, XRP, USDT (TRC20/ERC20), SOL, LTC
Recompensas por recomendación: 3 % de comisión directa + 1,5 % de comisión indirecta de por vida, potencial de ganancias ilimitado
Seguridad integral: protección McAfee® + Cloudflare®, seguro AIG, soporte 24/7
Registre una cuenta : reciba instantáneamente un bono para recién llegados de $15.
Deposite BTC : comience con tan solo $100 equivalentes en BTC.
Seleccione un contrato : active su tasa de hash con un solo clic.
Liquidación diaria de ganancias : las ganancias se acreditan diariamente; puede retirarlas o reinvertirlas en cualquier momento.
Ejemplo de beneficio contractual / Actualizaciones recientes del mercado de BTC (24 de agosto de 2025)
Precio de BTC: ~$114,961, una caída del 0,67% en las últimas 24 horas.
Rango intradiario: máximo de ~$115,833 y mínimo de ~$114,583.
Tendencia de 7 días: ligera consolidación a la baja, pero los flujos institucionales siguen siendo fuertes.
Perspectiva del mercado: Los analistas proyectan que la tendencia alcista de Bitcoin podría durar hasta 2027, respaldada por la adopción de ETF y la creciente demanda global.
Con BTC cotizando alrededor de $114,961 y un fuerte apoyo institucional por parte del mercado, PlanMining ofrece una forma fácil de usar y sostenible de obtener ganancias diarias, sin necesidad de máquinas de minería. Junto con el sistema de comisiones por referidos, los usuarios pueden generar múltiples fuentes de ingresos pasivos mientras aumentan sus tenencias de Bitcoin de forma constante.
No espere a que los precios suban: deje que PlanMining convierta su BTC en un motor de crecimiento estable.
Sitio web: https://planmining.com/
Correo electrónico: info@planmining.com