Qué ver en Marruecos en 7 días: guía y ruta recomendada

¿Planeas viajar a Marruecos y solo tienes una semana? Marruecos en 7 días es suficiente para enamorarte de su cultura, recorrer ciudades vibrantes, perderte en desiertos infinitos y descubrir paisajes únicos. En esta guía encontrarás un itinerario detallado, consejos prácticos y los lugares imprescindibles que no puedes perderte en tus viajes a Marruecos .

Por qué viajar a Marruecos en 7 días

Organizar bien tus tours a Marruecos es clave para aprovechar al máximo el tiempo y vivir una experiencia completa.

●Visitar pueblos con encanto como Chefchaouen.

●Dormir bajo las estrellas en el desierto del Sahara.

●Recorrer ciudades históricas como Marrakech y Fez.

Marruecos es un país fascinante donde tradición y modernidad conviven en armonía. En tan solo una semana podrás:

Itinerario recomendado para descubrir Marruecos en 7 días

Día 1: Llegada a Marrakech – La puerta de Marruecos

Comienza tu aventura en Marrakech, la ciudad roja.

●Qué ver: Plaza Jemaa el-Fna, la Medina, los Jardines Majorelle y el Palacio de la Bahía.

●Consejo: Piérdete en sus zocos al atardecer, cuando la ciudad cobra vida.

Día 2: Marrakech – Ait Ben Haddou – Ouarzazate

Sal temprano hacia el Alto Atlas atravesando el puerto de Tizi n’Tichka.

●Paradas:

◦Ait Ben Haddou, Patrimonio de la Humanidad, famoso por películas como Gladiator.

◦Ouarzazate, conocida como “la puerta del desierto”.

Día 3: Valle del Dades – Gargantas del Todra – Desierto de Merzouga

Ruta paisajística por el Valle del Dades hasta llegar a las impresionantes Gargantas del Todra.

●Experiencia inolvidable: Llegada a Merzouga, paseo en camello y noche en jaima bajo el cielo estrellado del Sahara.

Día 4: Desierto – Midelt – Fez

Despierta con el amanecer en las dunas. Viaje hacia Fez pasando por los paisajes del Medio Atlas.

●Qué ver en el camino: Erfoud, Midelt y los bosques de cedros con monos de Gibraltar.

Día 5: Fez – Capital cultural de Marruecos

Descubre la ciudad más auténtica del país con paquetes a Marruecos , y disfruta de una experiencia organizada que te permitirá conocer: .

●Lugares imprescindibles:

◦Medina de Fez (Patrimonio de la Humanidad)

◦Curtidurías Chouwara

◦Madrasa Bou Inania

Día 6: Chefchaouen – La ciudad azul

Viaja hacia Chefchaouen, un destino mágico enclavado en las montañas del Rif.

●Qué hacer:

◦Pasear por sus callejuelas azules.

◦Disfrutar de su tranquilidad y miradores.

Día 7: Casablanca – Despedida de Marruecos

Dirígete a Casablanca, centro económico del país.

●Imprescindible: La Mezquita Hassan II, una de las más grandes del mundo.

●Consejo final: Aprovecha para degustar un último tajín antes de tu vuelo.