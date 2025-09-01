Qué ver en Marruecos en 7 días: guía y ruta recomendada

¿Planeas viajar a Marruecos y solo tienes una semana? Marruecos en 7 días es suficiente para enamorarte de su cultura, recorrer ciudades vibrantes, perderte en desiertos infinitos y descubrir paisajes únicos. En esta guía encontrarás un itinerario detallado, consejos prácticos y los lugares imprescindibles que no puedes perderte en tus viajes a Marruecos.
Marruecos es un país fascinante donde tradición y modernidad conviven en armonía. En tan solo una semana podrás:
●Recorrer ciudades históricas como Marrakech y Fez.
●Dormir bajo las estrellas en el desierto del Sahara.
●Visitar pueblos con encanto como Chefchaouen.
●Degustar la exquisita gastronomía marroquí.
Organizar bien tus tours a Marruecos es clave para aprovechar al máximo el tiempo y vivir una experiencia completa.
Día 1: Llegada a Marrakech – La puerta de Marruecos
Comienza tu aventura en Marrakech, la ciudad roja.
●Qué ver: Plaza Jemaa el-Fna, la Medina, los Jardines Majorelle y el Palacio de la Bahía.
●Consejo: Piérdete en sus zocos al atardecer, cuando la ciudad cobra vida.
Día 2: Marrakech – Ait Ben Haddou – Ouarzazate
Sal temprano hacia el Alto Atlas atravesando el puerto de Tizi n’Tichka.
●Paradas:
◦Ait Ben Haddou, Patrimonio de la Humanidad, famoso por películas como Gladiator.
◦Ouarzazate, conocida como “la puerta del desierto”.
Día 3: Valle del Dades – Gargantas del Todra – Desierto de Merzouga
Ruta paisajística por el Valle del Dades hasta llegar a las impresionantes Gargantas del Todra.
●Experiencia inolvidable: Llegada a Merzouga, paseo en camello y noche en jaima bajo el cielo estrellado del Sahara.
Día 4: Desierto – Midelt – Fez
Despierta con el amanecer en las dunas. Viaje hacia Fez pasando por los paisajes del Medio Atlas.
●Qué ver en el camino: Erfoud, Midelt y los bosques de cedros con monos de Gibraltar.
Día 5: Fez – Capital cultural de Marruecos
Descubre la ciudad más auténtica del país con paquetes a Marruecos, y disfruta de una experiencia organizada que te permitirá conocer: .
●Lugares imprescindibles:
◦Medina de Fez (Patrimonio de la Humanidad)
◦Curtidurías Chouwara
◦Madrasa Bou Inania
Día 6: Chefchaouen – La ciudad azul
Viaja hacia Chefchaouen, un destino mágico enclavado en las montañas del Rif.
●Qué hacer:
◦Pasear por sus callejuelas azules.
◦Disfrutar de su tranquilidad y miradores.
Día 7: Casablanca – Despedida de Marruecos
Dirígete a Casablanca, centro económico del país.
●Imprescindible: La Mezquita Hassan II, una de las más grandes del mundo.
●Consejo final: Aprovecha para degustar un último tajín antes de tu vuelo.
●Mejor época: Primavera (marzo-mayo) y otoño (septiembre-noviembre).
●Moneda: Dirham marroquí (MAD).
●Vestimenta: Respeta la cultura local, sobre todo en zonas rurales y religiosas.
●Transporte: Combina coche privado, trenes y autobuses para optimizar tiempos.
●Seguridad: Marruecos es seguro para turistas, pero sigue las precauciones habituales.
●Tajín: Guiso tradicional de carne o verduras.
●Cuscús: Plato emblemático servido con carne y verduras.
●Pastilla: Delicada mezcla dulce-salada.
●Té a la menta: Símbolo de hospitalidad marroquí.
Definitivamente, sí. En solo una semana descubrirás un país lleno de contrastes: ciudades históricas, desiertos infinitos, montañas verdes y una cultura vibrante que te atrapará. Marruecos en 7 días es el equilibrio perfecto entre aventura, cultura y relax.
1. ¿Cuál es el mejor itinerario para visitar Marruecos en 7 días?El más completo incluye Marrakech, el desierto de Merzouga, Fez, Chefchaouen y Casablanca.
2. ¿Es seguro viajar a Marruecos en una semana?Sí, especialmente en rutas turísticas. Solo sigue recomendaciones básicas de seguridad.
3. ¿Qué llevar en la maleta para Marruecos?Ropa cómoda, protector solar, calzado adecuado y algo más recatado para visitas religiosas.
4. ¿Cuánto cuesta un viaje de 7 días a Marruecos?Depende del estilo de viaje: mochilero desde 500€, organizado desde 900€.
5. ¿Necesito visado para Marruecos?La mayoría de países hispanohablantes no necesitan visado para estancias menores de 90 días.
¿Listo para vivir la experiencia? Planifica tu viaje a Marruecos en 7 días y descubre un destino que combina historia, aventura y paisajes de ensueño.