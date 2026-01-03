Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela, hasta transición

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que su país gobernará Venezuela hasta que se establezca una transición segura. El mandatario informó sobre esta decisión en una conferencia de prensa realizada en Florida, tras confirmarse la detención de Nicolás Maduro Moros en una operación que involucró fuerzas aéreas, terrestres y marítimas estadounidenses.

Respecto al sector energético, Trump precisó que compañías petroleras de EU ingresarán a territorio venezolano para realizar reparaciones en la infraestructura petrolera. El plan contempla una inversión de miles de millones de dólares por parte de las firmas privadas con el objetivo de reactivar la generación de recursos económicos para la nación sudamericana ante el deterioro de sus instalaciones actuales.

La Administración estadounidense fundamentó estas acciones en su nueva estrategia de seguridad nacional. Según el titular del Ejecutivo, el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado, tras señalar que el gobierno anterior en Venezuela protegía a adversarios extranjeros y adquiría armamento que representaba un riesgo para los intereses y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

“Esta ha sido una de las demostraciones más impresionantes, eficaces y poderosas del poderío y la competencia militar en la historia de Estados Unidos”, declaró Trump desde su complejo en Mar-a-Lago. El funcionario federal aseguró que ninguna otra nación posee el equipo tecnológico y militar utilizado durante la captura de Maduro Moros, la cual calificó como un despliegue de alta competencia.

El Gobierno de EU no detalló la duración que tendrá este periodo de administración temporal, aunque enfatizó que la prioridad inmediata es la reconstrucción de la infraestructura crítica. Trump reiteró que la presencia de las empresas petroleras estadounidenses es una pieza clave para la estabilización financiera de Venezuela durante el proceso de transición hacia un nuevo esquema de gobierno.