$!Colapsa parcialmente puente peatonal en Mazatlán a dos meses de ser inaugurado

MAZATLÁN._ Un colapso parcial en su infraestructura es el que presenta el puente peatonal y lavadero pluvial que hace apenas dos meses se inauguró en la calle Diego Rivera, del fraccionamiento Arboledas INVIES de Mazatlán, lo que ha generado preocupación e indignación entre los vecinos de la zona. Con tan solo 66 días desde que la obra se entregó por parte de la administración que encabeza la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y que contó con una inversión de 1 millón, 497 mil 416.62 pesos, esta ya presenta notables desperfectos y la presencia de socavones, lo que ha causado que la estructura muestre algunos derrumbes. De esta forma, la ilusión de los vecinos de este fraccionamiento por contar con un puente peatonal después de años de espera se ha visto opacada por la frustración de ver como esta obra se encuentra parcialmente colapsada y represente un futuro riesgo.









De acuerdo con testimonios realizados por algunos vecinos del lugar, el daño más evidente es un socavón que, según señalan, con la presencia de más lluvias este podría crecer y dañar el resto de la construcción. Así mismo, entre los daños menos visibles pero que han causado inquietud entre los vecinos de este fraccionamiento, son las grietas que se formaron a lo largo de la estructura que alcanzaron la base central del puente. Es por ello por lo que hacen un llamado a las autoridades municipales para llevar a cabo las reparaciones correspondientes y evitar que el puente llegue a colapsar de forma total.









Atiende Maribel Chollet denuncia ciudadana El pasado viernes 8 de agosto, la regidora Maribel Chollet Morán atendió esta denuncia ciudadana, donde se mostró crítica ante la falta de supervisión y seguimiento técnico a esta obra. Chollet Morán señaló el colapso parcial de la obra se debe a una falta de cimentación, materiales deficientes y la ausencia de medidas de protección para trabajar sobre un cauce de agua natural. Por tal motivo, la regidora responsabilizó a la constructora encargada del proyecto y exigió que se haga efectiva la fianza de reparación, calificado la obra de un ejemplo de la ineficiencia y simulación del actual gobierno, que tiene más énfasis en la imagen que en resultados reales.





