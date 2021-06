Confían en que Sinaloa pasará elecciones en paz

El Gobierno federal implementó un programa de protección a candidatos, estableciendo concejos y mesas de trabajo en el C4 y estará atento al proceso electoral del próximo domingo, manifestó Jaime Montes Salas, delegado de Programas Federales en Sinaloa.

“Afortunadamente la ciudadanía está muy participativa, está muy ordenada, la inmensa mayoría, pienso yo, va a pasar estos días en paz y tranquilidad, que es lo que estamos deseando todos para el futuro de nuestro País”, expresó.

El funcionario federal dijo que, para garantizar la paz en el proceso electoral, van a aprovechar a las instituciones de seguridad con los que el Gobierno Federal respalda a las entidades federativas, y todos los organismos que tienen los estados para que se viva en normalidad.

Señaló que para que se lleve a cabo el plan de paz y seguridad, colaborarán Sedena, Semar, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, CNI, el INE, el IEES, la Secretaría de Gobernación, Protección Civil y la Delegación de Programas Federales.

Habrá centros de mando que se instalarán en C4 de Culiacán y Mazatlán.

Invitó a los ciudadanos a respetar la diversidad y a comportarse como el pueblo que son.

Montes Salas señaló que hasta el momento no hay nada que los ponga en alerta respecto a que hay coerción del voto.

Tampoco, recalcó, las supuestas agresiones a candidatos.

“Son rumores y expresiones, no se abrieron carpetas de investigación, no se pueden tomar como incidentes que vayan a cambiar la situación de armonía que hay en el estado, mientras no se establezcan formalmente las denuncias”, expresó al referirse a los casos de coerción o de amenazas a los candidatos.