$!Crece la ocupación en el Malecón de Mazatlán previo al desfile del Carnaval

A medida que se acerca el tradicional desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “¡Arriba la Tambora!”, se ha registrado una mayor presencia de personas apartando su lugar a lo largo de la Avenida del Mar, con la finalidad de disfrutar uno de los espectáculos más esperados de esta fiesta. Con tan solo un día de distancia de esta celebración, la ocupación en el paseo costero se ha intensificado, particularmente en el tramo comprendido entre el cruce de la Avenida de los Deportes y la Avenida Insurgentes, donde la concentración de familias es notablemente más alta que en días previos. En este punto estratégico, se puede observar distribuidas en distintos puntos, un gran número de sillas, bancos y sombrillas que delimitan espacios apartados desde inicios de esta semana, así como también algunas casas de campaña y estructuras improvisadas que sirven tanto para resguardarse del sol como para marcar el territorio.







En este sentido, el paisaje urbano del Malecón de Mazatlán se comienza a convertir en una especie de campamento familiar, donde cada grupo organiza su espacio con orden y anticipación. Durante el recorrido por el lugar, se pudo apreciar a algunas personas descansando o incluso durmiendo sobre las sillas, mientras otras conversan, juegan cartas, revisan el teléfono móvil o buscan distintas maneras de entretenerse para hacer más llevadera la espera. Hay quienes incluso se turnan para vigilar el lugar y evitar que sea ocupado por terceros al estar más cerca la hora del evento, reflejando la dinámica que se ha vuelto habitual en vísperas del desfile.







De acuerdo con algunas de las familias, la preferencia por esta zona se debe a que ofrece una de las mejores vistas del recorrido, pues al descender la luz natural con la puesta de sol, las luminarias de los carros alegóricos adquieren mayor protagonismo al momento de transitar por este tramo. Esto, les permite apreciar con mayor nitidez los detalles escenográficos, los efectos de iluminación y la riqueza visual de cada comparsa, una ventaja que convierte a esta área en una de las más codiciadas del malecón. Por otro lado, también estuvieron aquellos que prefieren disfrutar del desfile con una mayor fluidez y optan por apartar su espacio más cerca del Monumento al Pescador, punto de inicio del desfile, pues consideran que al momento en que los carros alegóricos llegan a puntos más distantes, la espera entre cada uno de ellos se prolonga.







El ambiente a lo largo del Malecón de Mazatlán es de expectativa y convivencia familiar, pues, aunque la espera implica varias horas bajo el sol y la brisa del mar, los asistentes consideran que vale la pena el esfuerzo para asegurar un sitio privilegiado. De esta forma, el Malecón se consolida como el epicentro de la tradición carnavalera, donde la organización, el arraigo y el entusiasmo se combinan en la preparación para disfrutar de uno de los espectáculos más emblemáticos del puerto.





