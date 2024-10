”Porque realmente vas y buscas la ayuda con quien debes de ir que es a Fiscalía y tristemente no hay alguna respuesta, no hay ninguna notificación, si me gustaría que este video llegue a las manos indicadas para que puedan ayudarnos no solamente a mí, sino a los hijos de César Porfirio Bertoldi Páez, a su mamá, a sus hermanos, a toda su familia.

”Soy participante del Colectivo por las Voces Sin Justicia, de verdad que ellas son las que me han apoyado, con las que me he acercado para poder pues tener un poco de calma y saber qué pasa”, afirmó en entrevista con Noroeste.

”Fui cinco días después (interpuso la denuncia), yo me acerqué a una compañera que justo trabaja en la Unidad Administrativa y ella me dijo que me esperaba un poquito porque muchas veces no nos quieren dar, no nos toman la denuncia, sin embargo, cuando yo fui el licenciado, el MP me dijo que tenía que haber ido antes, pero la verdad pues escuché el consejo que me dieron”, comentó.

-”Nada, nada, absolutamente nada, simplemente dicen que no hay novedad, no hay nada”, afirmó Karen Moreno.

”De ahí mismo, entonces esperando alguna noticia. Y nada, ese día”.

“Pues primero (recepción de denuncia) me dijeron que tenía que hacer el reporte al 911, hablé, me dieron un código y ya con ese código me acerqué a Fiscalía”.

Dijo que el trato no fue muy amable al principio en la Fiscalía.

”El trato pues no fue muy amable al principio, obviamente que ya al escucharme hablar con respeto y pedirle respeto, pues ya la persona encargada se mostró diferente conmigo, pero creo que es muy insensible el trato que recibimos las personas, las víctimas terceras”, manifestó.

”Honestamente tengo ahorita que no voy tres meses, sin embargo, pues mis compañeras del colectivo que son las que están al pendiente siempre es como vayan, pregunten, tienen que estar moviendo los papeles, incluso ellas nos dicen que, nos piden los nombres y ellas mismas van, entonces ahorita incluso estamos haciendo actualización de las fichas”.

En Fiscalía me tocó ver a tres licenciados, el que me tocó a mi, este, no recuerdo el nombre, pero como le digo, ya después el trato fue diferente, fue mejor, afirmó.

Le pido a Dios que lo cuide

Este domingo 6 de octubre cumple César Porfirio 500 días de desaparecido.

”Le diría que estamos bien, que seguimos buscándolo y que no me voy a cansar de hacerlo y todos los días le pido a Dios que lo cuide y pues que sus hijos están grandes, están estudiando, le están echando muchas ganas y más que echarle ganas, están aprendiendo a vivir con esa ausencia, con ese, con ese dolor, que siempre la va a hacer falta, y que, pero a pesar de todo eso ellos están fuerte, igual que yo, aunque, se le salen las lágrimas y más porque ahí viene su cumpleaños y es como muchos sentimientos encontrados. pero me fuerte, me encuentro fuerte, y quiero agradecer a la vida porque me puso en el camino a esta señora, la señora Marisela que admiro y respeto muchísimo de mi colectivo”, señaló.

”Y las demás mamás, que con dolores, sin dinero, con sus cosas y están ahí buscando a sus hijos y eso me hace muy fuerte y me da la energía para seguir ahí, porque ellas están buscando a sus hijos, yo estoy buscando a mi marido, pero el ver a mis hijos sufrir por su papá, ahí es cuando me pongo en el lugar de ellas. Y que lo amo con todo mi corazón y que siempre está en mis pensamientos y que siempre lo voy a esperar y que sus hijos también lo aman”.

¿Cómo sería el cumpleaños de César Porfirio?

“Pues a él le encantaba ver tele, estar en el sillón sentado, viendo tele ver deportes, es lo que más le encantaba”.

”Ir a comer, ir a comer mariscos, siempre con sus hijos, conmigo, el béisbol que ama y que le encanta, y pues yo creo que su cumpleaños hubiera sido o sería ir a comer con su primo Joché, así le dicen, y yo creo que si hubiera partido, allá en el juego”, señaló Karen Moreno.

“Sí, habló en presente, él ama el béisbol, pero también le gusta el fútbol americano, pero practicaba beisbol, la verdad que siempre apoyó a sus compañeros en todos los aspectos, siempre apoyó y estuvo ahí con ellos, animándolos, apoyándolos”.

Un hombre muy dedicado a su familia

¿Qué más le gusta?

”Muy poco, nada fiestero, nada vago, siempre en casa y de casa al trabajo y del trabajo al béisbol y los del Muralla y a su hijo llevarlo a los entrenamientos. Y pues esa era en su vida, un hombre súper bondadoso, siempre ayudando, las personas que lo conocen saben qué clase de persona era, nunca fue y nunca ha sido para mí, para mí, él siempre ayudó y las personas que me conocen y me escuchan sabe, que digo la verdad, de un corazón muy noble”, recalcó Karen.

Pide a la gente de Fiscalía que fueron un poco más humanos

”Que fueran un poco más humanos, que piensen un poco más en las víctimas terceras que somos los familiares que estamos con el dolor.¿Y qué quiero decir con humano? No quiero decir que hay que se pongan y recen por nosotros, no, que en verdad se vea que están haciendo algo por nosotros, que en verdad se vea que están trabajando por nosotros, que nadie está exento de pues de esto que estamos viviendo tristemente en nuestra ciudad, nadie está exento”, recalcó Karen Moreno.

”Yo no vengo a hablar mal de nadie, yo simplemente vengo a pedir que hagan un poco, un poco de su trabajo y que que lo demuestren, que lo demuestren con nosotros, haciendo una llamada, señora, o que cuando vayas al Ministerio Público te reciban de una manera un poco más amena, un poco más agradable, que vayas y que sientas y salgas de ahí diciendo sí, sí, sí lo están buscando”.

¿No siente que lo estén buscando?

”No, no, no, o sea, como les digo, desde el trato que te dan, o sea, yo creo y quiero pensar que conforme la marcha y conforme la experiencia se van haciendo de esa coraza, pero todos somos humanos y creo que debemos de recibir respeto, debemos de recibir lo que estamos pidiendo, no, ayuda, ayuda por parte de ellos”, manifestó.

¿No la siente (ayuda) y no la ve ?

Tristemente así es, no la veo y no la siento.

¿Qué es lo que siente con las autoridades o qué es lo que ve que no hacen?”

Al principio sentía mucha impotencia, mucho coraje, salía desanimada y poco a poco me fui, me fui dando cuenta de muchas cosas en el transcurso de mi colectivo con ellas, escuchándolas, saliendo a búsquedas. También creo que hay gente buena que quiere ayudar también, sí creo que exista gente buena ahi”.

Y como les decía, tal vez es una coraza que se van poniendo, no, de tanta cosa, que escuchan y que ven y que viven, pero simplemente que nos den un trato ameno, que nos hagan creer o saber que están haciendo algo por nuestros desaparecidos”.

Invitar a las personas a humanizarnos

Karen invitó a las personas a humanizarse.

“Quiero invitar a todas las personas también a humanizarnos, no veamos como algo normal, la desaparición, las muertes, no juzguemos, no digan por algo se lo llevaron o por algo amaneció muerta, no”, dijo,

“Desde ahí los invito a quitarnos esa idea de la cabeza y que nadie estamos exentos, como lo decía hace ratito, solamente les pido que nos unamos, que nos unamos como mazatlecos y que seamos más humanos”.

Salimos a marchar porque queremos gritar y sacar ese dolor: Karen.

“He asistido a marchas, con el temor también, tal vez puedan servirnos para unirnos a nosotros como ciudadanos, pero no sé en sí qué tanto pueda servir una marcha en cuanto al tema de las autoridades, cuando salimos a marchar es porque queremos gritar, sacar ese dolor que tenemos aquí (en el corazón) guardado”, dijo.