$!En Mazatlán, ni los perros de raza, ni los mestizos se salvan de ser abandonados, lamenta activista en defensa de los animales

“Ninguno se salva del abandono y el maltrato, nosotros hemos visto que aquí los perros de raza, como los criollos-mestizos, corren la misma suerte, como las personas no los educaron cuando los adquirieron, se enfadan de ellos y pues lo más fácil es el abandono, no importa lo que pagaron”, destacó.

“Hay muchos, pero obviamente pues Pradera, o sea, es un lugar donde tanto gatos como perros están en situación no fea, horrible, donde se encuentran los animales con garrapatas, con TBT, que es un tumor venéreo transmisible, cáncer, sin ojos, golpeados”.

Por fortuna, Pancha, quien era de la Colonia Francisco Villa, encontró un hogar que la adoptó, aunque no todos corren con la misma suerte.

Alcocer Sánchez mostró alrededor de 30 animales que en la asociación bañan, alimentan, rescatan y buscan un hogar, pero para ello requieren donativos y voluntarios.

Aclaró que no siempre pueden recibir a todos, pues no reciben ningún recurso de gobierno y el dinero no les alcanza.

Hizo un llamado a la ciudadanía para no maltratar animales y hacer consciencia sobre su condición y comentó que si alguien está interesado en apoyar a la fundación con donativos o voluntariado, ellos tienen las puertas abiertas.

“Yo tengo un señor retirado que viene lunes, miércoles y viernes y está todo el tiempo en el pabellón con los gatos, juega con ellos, los educa y está muy pendiente de que no se peleen”.