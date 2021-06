$!En Mazatlán, turistas siguen subiendo el Faro a medio día; buscan desesperadamente la sombra

“Se atendieron para toma de presión, para toma de glucosa, ya que no desayunan cuando vienen y se desvanecen y ya cuando quieren bajar, pues ya no se puede. Ayer se atendieron a dos personas en el 210 (escalón) que estaban hipertensas por el mismo calor, porque no hacen caso a las recomendaciones”.

Turistas que visitaron el lugar y decidieron esperar a su familia en las faldas de la montaña, dijeron que antes de subir se les recomendó esperar abajo, para no sufrir alguna descompensación en su salud, pues eran adultos mayores.

“Me dijeron que si yo sufro de la presión o algo así que no subiera, y le dije que yo iba a ver mis limitaciones para saber hasta dónde y si no, ya me regresaba y ya nomas subí ahí (primer nivel del cerro) y ya me regresé”, informó la turista proveniente de Pachuca, Hidalgo.

El Faro tampoco cuenta con un punto intermedio de hidratación, las botellas de agua o energizantes se venden en la cima del cerro como regularmente se hacía.