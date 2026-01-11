$!Esperan vecinos de fraccionamiento Estadio que Gobierno de Mazatlán cumplan con reparación del drenaje

Ante la negativa de los vecinos del fraccionamiento Estadio a que gente de Obras Públicas realizara trabajos de encarpetado en una de sus calles, anteponiendo que se les diera solución a sus problemas con el drenaje desbordado, los colonos cuentan que se les hizo una nueva promesa para la reparación del alcantarillado por parte de Jumapam. Una vecina de la zona relata que incluso al momento de sus protestas, personal de Jumapam no tenía el conocimiento de que aquella obra estuviera en marcha, por lo que ambas dependencia tuvieron que hacer algunas llamadas y la obra de encarpetado quedó pendiente este domingo. Añadieron que la gente de Obras Públicas les comentó que la pavimentación solo quedaría en un raspado y limpieza de la calle, ya que se daría prioridad a la reparación del drenaje, lo cual esperan que sea una realidad y no una fachada para calmar las aguas. Esta inquietud se debe a que tienen más de 12 meses sin una solución real.









“El dilema de aquí es que tenemos como año y medio con el problema del drenaje, de lo cual nos dicen pues que la Jumapam no tiene dinero para solventarnos este tema. Hubo una entrevista con ellos el 20 de diciembre, en donde se llegó a un acuerdo a que nos iban a arreglar lo que era el drenaje. Pero la sorpresa del sábado es que vinieron máquinas y estuvieron raspando, y pues creíamos que nos iban a arreglar el drenaje, pero nos dijeron las personas que estaban haciendo el trabajo de encarpetado, o sea, iban a arreglar la calle”, contó Paty Santos, vecina de Estudio. “Nos juntamos todos los vecinos porque tenemos un comité y nos pusimos de acuerdo para ver qué estaba pasando. Llegó Obras Públicas y también llegó Jumapam, y resulta que no sabía Obras Públicas de la promesa porque Jumapam no les notificó a ellos. Entonces, supuestamente nos dijeron que no se haría porque esto iba a ser una obra dioquis, ya que tenían que gastar también a meter toda la tubería para el drenaje”.





