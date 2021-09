$!Familia de Glorimar pide a la Comisión de Búsqueda de Personas, indagar en espacios donde pueda seguir con vida

Familiares de la enfermera que desapareció en el mes de octubre de 2020, hacen un exhorto a las autoridades para que los apoyen a realizar una búsqueda en vida para encontrar a Glorimar.

Lorenia, hermana de la joven que este miércoles cumplió 11 meses sin tener ni un indicio de saber dónde se encuentra madre de tres niñas, pidió el apoyo de cualquier autoridad para dar con su paradero.

“No hemos tenido ninguna búsqueda en vida con ella, es lo que a nosotros nos gustaría realizar, mi papá lo ha solicitado muchísimo pero aún no se realiza ninguna búsqueda en vida”, informó.

“Y es que desde el primer día los buscamos muertos (desaparecidos), esa es la verdad, entonces nos gustaría que después de 11 meses se buscara en vida... que fuéramos a lo mejor a centros de rehabilitación, hospitales, hasta a la misma cárcel porque realmente no sabemos la situación o que es lo que pudo ocurrir, porque si es una desaparición muy rara, no tenemos ni una señal de nada”.

Comentó que solo una vez han hecho un recorrido en campo que fue cuando siguieron el rastro del celular de Glorimar y otra ocasión en donde les hicieron una llamada anónima para decirles que ella se encontraba en una casa en particular, cuando no fue así. Y hasta el momento no han sabido nada más de la joven.

También dijo que se acercaron al gobernador electo, Rubén Rocha, para que apoyen a su familia y todas las que tienen personas desaparecidas.

“Solamente queremos que el gobierno nos esclarezca el caso porque si se ponen a ver el perfil de un agente es que ellos están para ayudarnos, porque nosotros estamos siguiendo la reglas y tratando de cuidar la integridad de ella y de las niñas”, pronunció.

“Nosotras queremos la ayuda de donde venga, no importa que gobernador, alcalde o autoridad federal, lo que queremos es encontrarla”, añadió.