$!Hieren de bala a dos hombres en distintos puntos de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con disparos de arma de fuego agreden a dos hombres en dos diferentes ataques armados, el primero se registró en el acceso de playa paralelo al Estero del Yugo y el segundo en la colonia Valle del Ejido; Paramédicos de Bomberos Veteranos los trasladaron graves a un hospital.
El primer ataque se reportó a las 16:50 horas, en la calle del Yugo, que funciona como acceso de playa y el segundo se reportó a las 17:30 horas, sobre la avenida Francisco I. Madero en la colonia Valle del Ejido.
Según testigos, en el Estero del Yugo, hombres armados a bordo de motocicletas se acercaron a un hombre que caminaba hacia la playa y le dispararon a quemarropa en varias ocasiones.
El agredido quedó tendido sobre el pavimento, hasta la llegada de Paramédicos de Bomberos Veteranos quienes lo trasladaron de urgencia a un hospital.
Y en segundo caso vecinos relataron que se refugiaron en sus casas tras las detonaciones y al salir a la calle descubrieron al hombre tendido sobre el pavimento y lo solicitaron una ambulancia.
Paramédicos de Bomberos Veteranos también se encargaron de trasladar al herido a un hospital.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley en ambos casos.