$!Hieren de bala a dos hombres en distintos puntos de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con disparos de arma de fuego agreden a dos hombres en dos diferentes ataques armados, el primero se registró en el acceso de playa paralelo al Estero del Yugo y el segundo en la colonia Valle del Ejido; Paramédicos de Bomberos Veteranos los trasladaron graves a un hospital.

El primer ataque se reportó a las 16:50 horas, en la calle del Yugo, que funciona como acceso de playa y el segundo se reportó a las 17:30 horas, sobre la avenida Francisco I. Madero en la colonia Valle del Ejido.

Según testigos, en el Estero del Yugo, hombres armados a bordo de motocicletas se acercaron a un hombre que caminaba hacia la playa y le dispararon a quemarropa en varias ocasiones.