MAZATLÁN._ El Centro Nacional de Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda inició este jueves la Jornada de Toma de Muestras Genéticas que contribuyan a identificar a los cerca de 52 mil cuerpos en manos de las autoridades en el país y que no han sido identificados.

”Para las familias que nos escuchen no es necesario tener una denuncia (de su familiar desaparecido), toda la información que nos brinden es confidencial, utilizamos métodos no invasivos y no es necesario venir en ayunas, como somos parte de la Comisión Nacional de Búsqueda nuestra garantía es que toda la información que nos brinden exclusivamente se va utilizar para fines de búsqueda e identificación de personas”, añadió Alejandro Jiménez.

Informó que Sinaloa es el tercer estado donde trabaja el Centro Nacional de Identificación Humana en esta Jornada Nacional, estuvo en diciembre trabajando en Colima, en enero en Nayarit y ahora en Sinaloa.