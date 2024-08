La próxima semana comenzará la poda de mangle en el arroyo Jabalines, pero al no ser suficiente continuarán las gestiones para que la Semarnat permita el dragado para evitar inundaciones en la parte sur del fraccionamiento Jacarandas, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

Agregó que hace algunos años el tramo de dicho arroyo que va de cerca de la calle Girasoles, en el fraccionamiento en mención hasta el Estero del Infiernillo, lo que se hizo fue desazolvar completamente, incluso hubo demanda en contra del Alcalde de aquel entonces, Alejandro Higuera Osuna, porque se atrevió a hacer esa obra que era urgente y justificada, necesaria, por lo que se le echaron encima los ambientalistas y hubo muchos problemas fuertes.

”Hoy nosotros estamos gestionando que sea una especie de dragado similar, que a lo mejor no nos toca a nosotros, ahorita por lo pronto nos dieron lo que es la poda, pero hay que seguir insistiendo en eso, si no se resuelve ese problema de mover el mangle de esa parte, de abrir un poco más la salida del agua van a seguir sufriendo inundaciones”, recalcó González Zataráin en entrevista con personal de medios de comunicación este miércoles.

Agregó que por lo pronto el permiso de poda que dio la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales es prácticamente nada más para embellecer a orilla del arroyo y meterse a limpiar abajo, que es la parte importante, porque ayuda en materia de seguridad pública para que nadie se esconda entre esa vegetación para cometer un ilícito.

”Porque si tú te metes a limpiar y sacas un pedazo de mangle te pueden denunciar y decir, oye qué pasa con la poda, nos va permitir hacer unas labores ahí de quitar tapones, nos va permitir que tengamos más tranquilidad para poder movernos abajo del mangle, sin embargo, no va a resolver al 100 por ciento, hay que decirlo claro porque al rato vienen los reclamos, y sí hay que seguir insistiendo ante Semarnat otorgue ese permiso para poder ampliar la salida al flujo del agua, de por sí ya está azolvado el estero, el Estero del Infiernillo está azolvado”.

Pero con el cuello de botella por el tapón con tierra y mangle frente al puente de la avenida Insurgentes y el mangle muy grande que hay ahorita prácticamente estrangulan el libre flujo del agua pluvial y provoca inundaciones en la parte baja del fraccionamiento en mención, continuó.

“La próxima semana empiezan con el tema de la poda de árboles (mangle), porque no nada más es el tema de la poda, es mover todo ese material y hay que dar avisos, porque talar mangle es tan delicado ese tema que hay que tener bien controlados todos los avisos, todo el movimiento, es de aquí hasta la Insurgentes, si tú te fijas ahí en la Insurgentes está hasta ya por fuera, se me un montón de mangle”, reiteró el Presidente Municipal.

“Ya los problemas más abajo tienen que ver con el tema de las raíces, tienen que ver ahora sí que con la sobre población de mangle en esa zona, está sobre poblado el mangle en esa zona”.

Precisó que es el tapón frente al puente de la avenida Insurgentes que es el que está sobrepoblado y ahí se requiere trabajar con maquinaria.

“Ahí se tiene que trabajar con maquinaria, ahí no es poda, ahí tendría que hacerse un trabajo, primero el permiso, ojo, y luego hacer ahí un trabajo de dragado prácticamente, ampliar esa zona, no tiene lucha si no lo haces así, lo demás es mentira, lo demás sería darle un mejoralito”, expresó González Zataráin.