Justifica Alcaldesa bardas en el Centro de Mazatlán; forman parte de proyecto de electrificación para el Pino Suárez, justifica

MAZATLÁN._ Ante la inquietud y el rechazo ciudadano que generó la repentina construcción de dos muretes o “barda” en la banqueta de la calle Leandro Valle, en el Centro, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó que las obras corresponden a un proyecto de electrificación para el Mercado Municipal José María Pino Suárez.

La Alcaldesa justificó que el proyecto, impulsado por el Gobierno del Estado y con un costo de 25 millones de pesos, busca establecer mayor seguridad tanto para los comerciantes como para los clientes.

En tanto, se estarán realizando mesas de trabajo para establecer todos los detalles y que no haya ningún afectado.

“En el mercado Pino Suárez actualmente por parte del Gobierno del Estado, nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya nos está apoyando con un proyecto de electrificación; este tiene un costo de 25 millones de pesos”, dijo.

“Se está haciendo una mesa de trabajo junto al INAH, la CFE y el Gobierno municipal y estatal, para llevar a cabo todo lo que se está haciendo en cuanto a lo que son los arreglos, pero siempre conservando la infraestructura del mercado Pino Suárez, la arquitectura y sobre todo también garantizar la seguridad de las personas que sean usuarios y locatarios del Pino Suárez”.

Palacios Domínguez reiteró que dicha mesa de trabajo la conforman autoridades municipales, estatales, CFE y el INAH, en la que se establecerá en dónde se va a colocar cada barda con medidores; es decir, los puntos aledaños al mercado Pino Suárez, aunque sin afectar a los vendedores y comerciantes de la zona.

“Lo que es toda la nueva electrificación por parte de la CFE, es para mayor seguridad de los mazatlecos. Todavía no es definitivo los puntos que van a ser, se están todavía discutiendo en esa mesa de trabajo; entonces tendremos más noticias a partir de la próxima semana. De parte del Municipio participa Implan, Oficialía Mayor, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Obras Públicas, por supuesto, y se tienen algunas propuestas”, puntualizó.

“Para el Gobierno del Estado, esta obra es muy necesaria para los mazatlecos, porque se trata de una obra magna en donde ya estamos viendo algunos beneficios, porque la Secretaría de Obras Públicas del Estado a cargo de Raúl Montero nos notificó que ya se hicieron unos arreglos en el segundo piso. Recuerden que había algunas situaciones allá arriba donde están los restaurantes, que había unos vidrios rotos y situaciones de eso, pues ya han sido reparados y ahorita están con todo lo que es la electrificación”.

La Alcaldesa apuntó que estos trabajos son medidas para cuidar el patrimonio cultural del municipio, además de proteger todo lo que tiene que ver con el peatón. Sin olvidar que se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía como locatarios y vendedores, a quienes se tendrán que integrar en estas mesas de trabajo y diálogo.

Los muretes

Una de los muretes o “bardas” se construye en la banqueta de la calle Leandro Valle, a unos par de paso de la calle Benito Juárez, afuera del negocio de venta de telas, en contraesquina del mercado Pino Suárez, en el Centro de Mazatlán, a solo tres cuadras del Palacio Municipal. La otra fue levantada en la misma banqueta de la calle Leandro Valle, pero del otro extremo, a unos pasos de la calle Aquilés Serdán, también en contraesquina del mercado. Esta ya fue derribada por personas desconocidas, pero en esa zona permanecen escobros, arena, grava y bloques de cemento, que puedan ocasionar un accidente peatonal.