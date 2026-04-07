Llama Alcaldesa a que baikers respeten el reglamento de tránsito durante la Semana de la Moto en Mazatlán

A unas hora de que arranque la actividad de la Semana Internacional de la Moto 2026, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez lanzó una llamado a los bikers que visiten Mazatlán, para ser respetuosos en todo momento con el reglamento de tránsito, y así evitar cualquier accidente tanto en la zona turística como urbana.

La Presidenta Municipal exhortó también a los mazatlecos que se sumen al evento, respetar los señalamientos en la vía pública y no exceder los límites de velocidad durante el desfile del día sábado; además de obviamente no manejar en estado de ebriedad por ningún motivo.

“Que respeten el reglamento, que respeten las recomendaciones sobre todo, porque prevenir es lo mejor que podemos hacer en la Semana de la moto. También respetar todos los señalamientos que han sido colocados y seguir también a los tránsitos que van a estar de manera voluntaria participando en este operativo”, dijo Palacios Domínguez.

“Pedir que si tomen no manejen, evitar hacer piruetas durante los trayectos que hagan en el malecón por seguridad de ellos y de la población en general; entonces buscamos que su comportamiento sea muy respetuoso de las leyes y también de los reglamentos que tenemos aquí en Mazatlán, eso es lo que pedimos para que ellos disfruten y nosotros también”.

En tanto, señaló que este día tendría una reunión con organizadores de la Semana de la Moto y cuerpos de vigilancia para determinar los puntos de revisión a los bikers en la ciudad, así como las recomendaciones que tanto Seguridad Pública, Protección Civil y Tránsito Municipal exhortan durante su estancia.

“Quiero decirles que a los mazatlecos y a todas las personas que nos visiten; que este es un evento que se realiza año con año y que ya tenemos la experiencia para evitar situaciones de riesgo para cualquier persona. Invitamos a todas las personas que salgan, que lo disfruten, pero sobre todo lo que nosotros buscamos es que este evento genere beneficio y bienestar a las familias de Mazatlán”.

Palacios Domínguez recordó que el operativo de seguridad de la Semana de la Moto seguía contando con 2 mil 500 elementos desplegados a lo largo y ancho del municipio, buscando resguardar a locales y visitantes, muchos de los cuales también forman parte de los cruceros que recibe el puerto semana con semana.

“Estamos esperando alrededor de 13 mil motociclistas que vienen de diferentes partes del país, también vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia y de Guatemala. Entonces, como Gobierno Municipal, es de nuestro interés buscar que el evento de celebre de una manera tranquila y ordenada”.