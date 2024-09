MAZATLÁN._ Este domingo durante la misa matutina dominical en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de Mazatlán, el padre Jaime Aguilar Martínez, Vicario General de la Diócesis de Mazatlán, hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en la gracia de Dios y seguirlos para poder afrontar con valentía los momentos duros que vive el norte de Sinaloa.

El párroco mencionó que las cosas que nos afectan a la distancia tanto físicamente como psicológicamente en las recientes experiencias, por lo que simbolizó la fe del hombre en seguir a Dios y descubrir su gracia para hacer frente a la ola de incertidumbre que nos ataca desde hace más de una semana.

“Creo qué para la mayoría las cosas de afuera siempre afectan mucho, y desde luego que hay una repercusión al interior; por ejemplo yo veo a mis papás peleando discutiendo e internamente quisiera que eso no sucediera, y puedo cerrarme, entonces, lo mismo sucede en todas estas experiencias que no son nada agradables, ya que no encontramos cómo hacerle frente y nos rebasan de una manera física, lo qué después nos afectan emocionalmente para responder en algo”, señaló Aguilar Martínez.