$!Los problemas sociales de México, incluyendo pobreza desmedida, no solo son culpa del Gobierno: Amado Guzmán

Ante integrantes del Club Rotario de Mazatlán e invitados a quienes expuso lo que será ahora la Clínica de Rehabilitación Oceánica, la Asociación Civil Formación y Desarrollo de la Niñez y lo que será la escuela de Grupo Petroil en lo que fue la Escuela de Artes y Oficios Felton, agregó que un empresario y una persona en general no se debe concentrar nada más en lo que hace para vivir, sino que tienen que dar más hacia afuera.

MAZATLÁN._ Los grandes problemas sociales que tiene México como país, incluyendo la pobreza desmedida, no son culpa solamente del Gobierno, son culpa también de una desatención de los ciudadanos que no han querido voltear hacia el otro lado, enfatizó el director general de Grupo Petroil, Amado Guzmán Reynaud.

“Y los grandes problemas sociales que tenemos como país, incluyendo la pobreza desmedida, no es culpa solamente del Gobierno, es culpa de una desatención de los ciudadanos de bien que no hemos querido voltear hacia el otro lado y eso tarde o temprano va tener un costo social muy fuerte en nuestro país”.

“No se puede nada más estar pensando en generar, generar, generar, generar y no dar nada a cambio y yo creo que a este país, este estado y este municipio le hemos quedado a deber mucho, muchísimo”, continuó en la reunión rotaria 4329 realizada en un salón de conocido hotel ubicado en la Avenida del Mar.

“Pero la pobreza desmedida que tenemos es imposible que nuestras autoridades y los gobiernos lo puedan resolver, yo creo que aquí todos nos damos cuenta y no lo digo de mala forma, que los gobiernos y sus instituciones están totalmente rebasadas si hablamos de seguridad social, si hablamos de vivienda, si hablamos de salud, si hablamos de pesca, también estoy metido en pesca”, recalcó Guzmán Reynaud.

“No hay ninguna institución en este momento que no esté rebasada en capacidad, en presupuesto, en operatividad, entonces todo mundo nos quejamos, nos quejamos y nos quejamos y señalamos y que esto y el Gobierno, pero nadie hace nada y yo soy un convencido, bueno, si no estoy contento con lo que tienes pues qué van a hacer aparte de quejarte, quejarte no se vale, es muy irresponsable nada más estarse quejando”.

También dijo que no se necesita ir a países de África como Angola o El Congo para ver la pobreza extrema, pues en Mazatlán hay cinturones de pobreza.