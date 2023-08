”Ya estamos hartos de los apagones, se va la luz, luego regresa, se vuelve a ir, y mientras nuestros refrigeradores, las televisiones, los abanicos y los aires acondicionados truenan y se apagan y luego vuelven a prender, esto va a provocar que se quemen y la CFE no se hace cargo de los daños a nuestros aparatos”, reportó María Dulce Pérez, vecina del Centro.

”Ahora no está lloviendo y aún así de va la luz, no tiene remedio la CFE”.

Por su parte comerciantes restauranteros del Centro Histórico denunciaron que ya no saben cómo actuar ante tantos apagones, ya que les provocan pérdidas de clientes y de ventas y temen que sus aparatos se descompongan.

”Mira los clientes están a gusto cenando, pero se dan los apagones y queda a oscuras todo, afortunadamente los clientes se esperan y siguen consumiendo en la oscuridad, pero es molesto porque se apagan los aires, los abanicos y con el calor que hace, pues espantan a los comensales”, señalo Martín, empleado de restaurante.

Y los restauranteros y encargados de antros del Paseo Olas Altas también se quejaron de los apagones.

“Se nos van los clientes a otros lugares donde no haya problema de luz, pero casi en todo Mazatlán están estos apagones, es parejo esto de los apagones, y ni aire ni lluvia hace como para que la CFE justique esto, estamos en penumbras”, dijo un comerciante que pidió anonimato.

”Pero eso sí, los recibos de la luz llegan bien cargados, esos no fallan, y no viene el descuento por la luz que no tenemos”.

Una cuadrilla de empleados de la CFE, a bordo de una camioneta, recorrieron calles del Paseo Olas Altas la noche del sábado en busca de encontrar el problema.