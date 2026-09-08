Niega Estrella Palacios congelamiento de cuentas de su esposo

La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, negó que tanto su esposo como ella tengan congeladas sus cuentas. Y que su esposo no es socio de Ricardo Velarde.

Aclaró que ni su esposo ni ella están bajo ningún proceso administrativo de investigación y las cuentas bancarias de ambos están activas.

“Esas afirmaciones son totalmente falsas, las cuentas bancarias de mi esposo están activas, mis cuentas también están activas, no está ni mi esposo ni yo bajo ningún proceso administrativo de ninguna índole de investigación”, expresó Palacios Domínguez este martes en entrevista.

“Entonces aclarar a todas y todos los mazatlecos que eso es una información totalmente falsa, mi esposo no es socio de Ricardo Velarde como este periodista hace esas afirmaciones sin verificar y también mencionarles y aclararles, como ya mencioné, las cuentas tanto de él como las mías están activas, nosotros no tenemos ninguna investigación abierta al respecto”.

De acuerdo con lo que se ha difundido públicamente, presuntamente el esposo de la Presidenta Municipal de Mazatlán, Román Lizárraga Quintero, es socio de una de las empresas del exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que el ex funcionario estatal y empresario mazatleco ya promovió un amparo contra esa medida.

Palacios Domínguez recalcó que su esposo no es socio de Ricardo Velarde y que esa información es falsa.

“De hecho ya le mandó mi esposo una carta al periodista con derecho de réplica, le voy a pedir aquí a la directora de Comunicación que les haga llegar esa carta para que ustedes la tengan y pues que sepan que esas aseveraciones que él hace de manera sin verificar son totalmente falsas”, expresó.

“Mi esposo no es socio de Ricardo Velarde, yo misma les hago aquí saber a toda la gente que nos ve a través de los medios de comunicación que no tenemos ninguna preocupación, no estamos siendo investigados de ninguna manera, no hay cuentas congeladas ni de mi esposo ni mías y bueno yo le atribuyo a esto que son calumnias, que se trata de algún tipo de guerra sucia”.

Dijo que están tranquilos de que ninguna de esas situaciones va estar presente en sus vidas.

“Y bueno pues nosotros estamos tranquilos que ninguna de esa situación va estar presente en nuestras vidas”, expresó.

Recalcó que actualmente ella está concentrada en su trabajo como Presidenta Municipal, está totalmente trabajando por la gente y por los mazatlecos haciendo la labor que le corresponde y todos los días desde que llegó a esta responsabilidad ha estado haciendo lo mejor para que la gente de Mazatlán viva mejor, que tenga un mejor lugar para vivir.

“Y bueno, yo lo que le atribuyo es que son calumnias, simplemente un periodista que está haciendo aseveraciones sin verificar antes, nada más, ese es mi punto de vista acerca de todo lo que está sucediendo y aclaro que es totalmente falso”, continuó.

“Por supuesto vamos a seguir haciendo nuestra labor como Alcaldesa aquí con la frente en alto, respondiéndole a la gente, pues llevando a cabo todas las obras que son más necesarias, cuáles son esas obras, pues son obras como esta que estamos haciendo el día de hoy, obras de pavimentación, de drenaje, obras que tienen gran impacto para mucha gente, para muchas familias”.

Noroeste pudo constatar, en el expediente de la firma pública en el Registro Público de la Propiedad en Sinaloa, que el acta constitutiva de la sociedad se creó el 27 de febrero de 2012, sin embargo tiene un par de modificaciones: una revocación de funcionarios, registrada el 2 de marzo de 2016.

La última modificación, registrada el 17 de octubre de 2016, es la modificación de la estructura de la sociedad que al final el 50 por ciento de las acciones quedaron para Velarde y el otro 50 para Jorge Armando Lizárraga Angulo.