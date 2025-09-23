Nuevo hospital del IMSS en Mazatlán será construida en Higueras del Conchi

Después de muchos avances y gestiones para llegar a puerto, el nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mazatlán ya tiene terreno para su construcción. El inmueble se ubicará en Higueras del Conchi gracias a una donación, confirmó la presidenta de Coparmex, Judith Verónica Estrada Osuna.

Indicó que la consolidación del proyecto llega para mejorar muchísimo el servicio a derechohabientes del IMSS, ya que esta nueva clínica contará con casi 200 camas para darle la mejor atención a quien lo necesite; al mismo tiempo que disminuirá la saturación que tiene actualmente el Hospital General de Zona número 3.

”El día de hoy les vamos a dar a conocer que ya tenemos el terreno para el Seguro Social. Entonces, es una noticia que creo es muy importante se dé a conocer. Ya teníamos muchos avances en esto, pero no lo hemos anunciado porque estábamos pendientes de algunos trámites que nos garantizaran el que sí se iba a llevar a cabo”, dijo Estrada Osuna.

”Hoy les podemos decir que ya es una realidad el terreno para la nueva clínica de Seguro Social en Mazatlán. Va a ser en las Higueras del Conchi, para aquellos rumbos; la ubicación exacta en su momento se las vamos a compartir a través obviamente de la delegación de Seguro Social del Estatal, pero ahorita les podemos decir que ya está”.

Confirmó que trabajarán de la mano con el Seguro Social para cumplir con los trámites necesarios, así como establecer los planos de la clínica el próximo año y seguir con la colocación de la primera piedra. Mientras que se tiene pensado ponerla en funciones dentro de tres años para el beneficio de la sociedad.

”El próximo año nosotros estamos planeando con las autoridades de Seguro Social que se pueda ya tener los planos del proyecto como tal, para que se pueda pensar en poner una primera piedra. Este no es un proyecto que se va a hacer en un año, nosotros estamos calculando que va a tomar tres años más o menos una vez que se ponga la primera piedra”.

”Creo que lo más importante es que ya se ve mucho más cercana la posibilidad de que tengamos una nueva clínica en Mazatlán, que tanto se necesita. Entonces, tenemos más de un año trabajando en buscar un terreno, una donación de un terreno que no es fácil, pero ya por fin lo logramos”.

Asimismo, dijo que será el Seguro Social quien determinará a la constructora que trabaje en la obra durante los siguientes años, ya que además deben encargarse de incluir la obra total al presupuesto del próximo año.

La dirigente de Coparmex anunció que además, ya se autorizó la creación de tres nuevas guarderías del Seguro Social para el puerto; para lo cual ya se está trabajando en la búsqueda de terrenos por medio de donación.

Se buscará que las guarderías se ubiquen cerca de donde están las mamás y los papás que necesiten el servicio.

”La otra noticia que les vamos a dar a conocer es que se autorizó la creación de guarderías de Seguro Social a nivel nacional. Ahorita nosotros para Mazatlán, como Coparmex queremos apoyar para que se traigan tres guarderías más a Mazatlán. Entonces una de las propuestas que le vamos a hacer a nuestros socios”.

”Obviamente vamos a buscar la donación de esos terrenos para que puedan ser una realidad esas guarderías. Si nosotros conseguimos los terrenos para el próximo año ya tendríamos las guarderías en operación, ya que es mucho más rápido que una clínica”.