Pescar en alta mar, un trabajo de riesgo que vale la pena por la experiencia

MAZATLÁN._ Mario Alberto Armas, pescador originario de Guadalajara, realiza un oficio que pocos de sus paisanos saben de qué se trata, sin embargo, él visita Mazatlán cada temporada para vivir la adrenalina que le deja el subirse a un barco camaronero.

El marinero dice que llegó al puerto por curiosidad al escuchar a dos primos que viven en Sinaloa, así que se embarcó y una vez que sintió lo que es salir a alta mar, ya no lo pudo dejar.

“Mi familia en Guadalajara son mecánicos, nadie se dedica a esto más que yo y mi hermano, y la verdad me llamó la atención conocer este tipo de pesca para ver cómo era y que no me la contaran, saber qué hacen o cómo es, la adrenalina de estar en este trabajo que es fuera de lo cotidiano para los de la ciudad, es lo que me tiene aquí”, platica orgulloso.

“Así como yo de ciudad hemos de haber pocos, yo nada más vengo y me embarco, termina la temporada y me regreso a trabajar a Guadalajara; ya comienza (la temporada) y me vengo otra vez para acá a subirme a los barcos. El trabajo en un barco no es diario el mismo, las cosas que van saliendo día con día no son las mismas que un día antes”.

Mario señala que a él le ha tocado vivir varios fenómenos naturales en mar abierto, por lo que se considera afortunado de haber podido regresar a tierra.

“Agradezco que hoy estoy aquí porque muchos no llegaron con su familia a contárselos”.