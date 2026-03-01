$!Realiza Fiscalía de Sinaloa búsqueda de cuerpos en nueva posible fosa clandestina en inmediaciones de El Verde, Concordia

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa realiza este domingo diligencias de búsqueda de resto humanos en una nueva presunta fosa clandestina en inmediaciones del poblado de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia. De acuerdo con el personal consultado, en atención a una denuncia anónima al número de emergencias 911 de la probable existencia de un cuerpo humano en un predio y al corroborar la existencia de algunos indicios, personal de Servicios Periciales ingresó a realizar diligencias en el predio.





Sin embargo, hasta cerca de las 17:30 horas no se ha dado a conocer si se halló algún cuerpo o más es este sitio.





En la entrada al sitio se encuentra personal del Ejército Mexicano, Policía de Investigación del Estado y de la Comisión Estatal de Búsqueda, mientras que en el predio también se encuentra personal del Colectivo de Rastreadoras Por las voces sin justicia. La búsqueda y diligencias se han realizado durante todo el día de este 1 de marzo. Este sería el hallazgo de la sexta fosa clandestina en tres zona de inmediaciones del poblado de El Verde del 3 de febrero a la fecha.





En la primera fosa fueron localizados 10 cuerpos, 5 de ellos ya fueron identificados como parte de los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp privados de la libertad por un grupo armado el pasado 23 de enero en el Residencial Clementina, en la ciudad de Concordia, los 5 cuerpos restantes no han sido identificados ni entregados a sus familiares.