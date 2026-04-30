Realizará el Stasam desfile este viernes por el Día del Trabajo

Tras manifestar que este viernes el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán realizará un desfile por vialidades del Centro de la Ciudad para conmemorar el Día del Trabajo, la secretaria general de dicha agrupación Laura Elena Tirado Aguilar manifestó que este año sus principales demandas son la atención a diversas carencias que se tienen en el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”.

Precisó que las y los trabajadores de dicha agrupación comenzarán a congregarse a las 6:00 horas de este 1 de mayo en el cruce de las avenidas Juan Carrasco y Gutiérrez Nájera, para de ahí comenzar el desfile poco después de las 7:00 horas tomando la Avenida Juan Carrasco y las calles Aquiles Serdán, Leandro Valle y Guillermo Nelson para concluir en la Plazuela República, frente al Palacio Municipal y como cada año se espera que otros sindicatos se unan a este desfile.

”Somos mil 315 trabajadores, espero que sea una asistencia nutrida porque no dejamos de lado que hay incapacitados, que hay de vacaciones”, expuso antes de sostener, junto con integrantes de la dirigencia de dicho sindicato, una reunión con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Precisó se tienen varias exigencias este año y lo que derramó el vaso de agua es el caso del Hospital Municipal y varias cosas que no se han avanzado y no están de acuerdo que haya lentitud en diferentes áreas del Ayuntamiento de Mazatlán.

”Para poder abrir los quirófanos se tienen que cumplir con normas, pero al aplicar normas que a lo mejor no se hacían por una razón se tiene uno que preparar hasta con personal que va llevar a cabo para que esas normas funcionen, es algo que ya he estado tratando con el director del Hospital Municipal, pero siento que está muy cerrado y que el mismo personal que lo rodea, por esas normas que aplicó, tuvo que hacer cambios donde ponen hasta en riesgo la salud del paciente”, reiteró Tirado Aguilar.

”Que es algo tan sencillo saber escuchar al personal donde le están explicando que no puede quitar o detener la carreta cuando vas aplicar algo, son partes que hemos discutido, no tenemos un día, tenemos varios días, hay inconformidad general en el Hospital por esas normas que aplica, pero que al aplicarlas dejó desarmado al personal”.

Añadió que al parecer ahorita ya están empezando a hacer cirugías en el área de quirófanos del Hospital Municipal y en ese mismo proceso aplica unas cosas en las que se utilizan medicamentos de urgencia y el personal tiene que correr a traerlos y a veces pone personal que no es competencia de él todavía porque se requiere gente conocedora de la salud.

”No estoy diciendo que ponga médicos (para ir por esos medicamentos), que ponga personal de enfermería, pero luego él dice que acá no hay contrataciones (en el Ayuntamiento para dicho hospital), se ocupan enfermeras para llevar a cabo y hacer mejor el cambio, pero él (el director) dice que la gente que despacha un medicamento son administrativos, son puntos tan sencillos que ponen en riesgo la vida de los pacientes”, recalcó la dirigente sindical.

También recordó que la actual administración municipal ya tiene un año y medio en funciones y en el área de Aseo Urbano se les cayó un techo en el área que ocupa el personal de Barrido Humano en la Avenida Alemán, lo que quebró la tasa del baño y no la han puesto desde el año pasado pese a que se les dijo encarecidamente, también está en malas condiciones el techo del área de Barrido Humano en el Mercado de las Flores.

”Son cosas que no tenía que molestar a la Alcaldesa porque material hay, ganas de hacerlo quien sabe por parte de los jefes, esas son cosas que los mismos funcionarios deben de resolver, a lo mejor no le dicen del todo a la Alcaldesa de lo que sucede si accionan diferentes, a lo mejor nada más le dicen ligeramente las cosas”, expresó.

”Entonces ya está enterada ella, tengo aquí unos oficios, por alguna razón no me había dado la cita, encarecidamente tengo casi todo el mes pidiéndole y se dio, el día de antier dijo que la dejaríamos concluida para ahora ver qué tanto podemos avanzar”.

Precisó que en la reunión se pediría a la Alcaldesa unos reconocimientos de antigüedad para los trabajadores, que por alguna razón los tiene el Secretario del Ayuntamiento y que por alguna razón no le ha dado el visto bueno, pero ese personal ya tiene el derecho para recibir el reconocimiento.

”Son detalles tan pequeñitos que no tendríamos que estarla molestando, pero en fin, hay que tratarlos con ella, con los detalles de las carencias que hay en los departamentos, que no es posible que sin regresan a administraciones atrás tenían bolsas hasta para recoger la basura y ahorita carecen de ellas, los muchachos reciclan para poder juntar”, reiteró la secretaria general del Stasam.

”No es posible que los muchachos en una pipa anden arriba de los resortes, pero aún así anden manejando, no es posible, ¿ y a quién les corresponde?, a los jefes inmediatos inmediatos así tengas dos días, no es posible que no te cierre una puerta en peligro que se te abra y le des a un ciudadano, etcétera”.

Enfatizó que no es posible que se tenga un carro de volteo y que no se tenga para soldar los huecos que tiene esa unidad con el riesgo de que los trabajadores se vayan con todo y ramas a un voladero.

”Son detalles simples y sencillos que puedes resguardar la vida de un trabajador y de un ciudadano, no es posible que los frenos anden para allá y para acá y ellos maromeando con los carros y que encarecidamente se les dice a los jefes y como que si les dices a la pared”, subrayó Tirado Aguilar.

”Vamos a seguir tocando la puerta hasta lograr que esto no siga sucediendo si ves que es algo malo, si vas a remediar actúas con responsabilidad y tocas la puerta y picas costillas hasta que te lo autoriza, debemos de ser tesonero no nada más decir no me autorizan y pues ni modo”.