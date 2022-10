$!Reaparece ‘El Químico’ y dice que tiene la conciencia tranquila ante denuncia de la ASE

MAZATLÁN._ Después de 72 horas de no haber sido visto públicamente, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reapareció este sábado en el Palacio Municipal y ante la denuncia que presentó la Auditoría Superior del Estado en su contra , dijo tener la conciencia tranquila, pues no es que se haya robado algún dinero.

Sostuvo que no acudió al Congreso del Estado como se mencionó de manera extraoficial y dijo que está esperando lo relativo a la denuncia presentada en su contra por la ASE ante la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, sí fue a buscar al Gobernador Rubén Rocha Moya, con quien se reunió. El Mandatario estatal dijo la mañana de este sábado en Culiacán que él no mete las manos por nadie en el proceso porque eso es violar la ley.

”Bueno, pues estamos esperando a que llegue la resolución y dependiendo cómo llegue ya tomaremos las decisiones... por supuesto, por supuesto (ya hay estrategia de defensa), acuérdese que es un presunto daño, no es un daño al erario, es un presunto daño y vamos a esperar lo que digan las autoridades, las instancias que deben de decirlo”, agregó el Presidente Municipal.

”Yo me siento tranquilo porque tengo la conciencia tranquila, o sea, el presunto daño es porque dimos un anticipo a un empresario que nos fraudeó, pero no es que me haya robado un dinero, esa es la diferencia”.