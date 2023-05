“Entonces la bifauna podría ser un detonante para el turismo también, de hecho sí viene gente, pero pudiera venir como el Costa Rica que va un gentío, Costa Rica lo hacen verde, entonces todo mundo va y visita las áreas naturales protegidas, entonces aquí pues la gente está trabajando muy duro en el cuidado del medio ambiente, las ONG, está Conselva está trabajando muy duro en lo que es la cuenca en lo que es El Rosario y Concordia, por eso les comento no comprar especies exóticas, no matar a los jaguares porque hay mucha cacería también”.

”Pero nosotros vamos a seguir con la reforestación que son amapas, tabachines y olivo negro, que es lo mismo que hemos venido plantando aquí en todo el proyecto y son árboles de aquí de la región, bueno, la amapa es un árbol endémico de aquí de Sinaloa, muy preciado por aquí, entonces nos conocen ya por ese árbol aquí en Sinaloa”, continuó Javier Calderón.

”2 mil árboles hemos plantado, ya hay muchas variedades de árbol, no nada más son ese tipo de árboles, hemos metido otro tipo de árboles porque nos hicieron una recomendación para que los árboles no se emplaguen tanto debe de haber varias variedades para que ellos mismos se vayan curando entre sí, la meta es de lo más que se pueda reforestar, no hay una meta en sí, para todo el proyecto creo que van a ser más de 3 mil árboles”.

En esta tercera fase en que participaron alumnas y alumnos de una escuela fue en la segunda etapa del proyecto de Residencial El Cielo, pero siempre se va reforestando más de lo que se pide normalmente por autoridades de Gobierno para tener más áreas verdes.